Без этих двух блюд Новый год не наступает: что обязательно стоит на праздничном столе у Жасмин

Жасмин призналась, что любит оливье и селёдку под шубой
Шоу-бизнес

Новогодние праздники для многих звёзд — это не только сцена и огни, но и тёплые семейные ритуалы. Певица Жасмин признаётся, что в вопросах праздничного стола и атмосферы она остаётся верна проверенной классике. Именно такие детали, по её словам, создают ощущение настоящего Нового года.

Жасмин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жасмин

Советская классика на новогоднем столе

Несмотря на восточные корни, в новогоднюю ночь в доме Жасмин главенствуют традиционные блюда, знакомые многим с детства. Праздничный стол певица не мыслит без оливье и селёдки под шубой, которые для её семьи стали символами наступающего года. Эти салаты всегда занимают центральное место среди закусок, солений и холодных блюд.

"Несмотря на восточные корни, в Новый год у нас царит советская классика. Оливье — обязательно! Без него Новый год не наступит. И, конечно, селёдка под шубой — мы её обожаем", — призналась певица Жасмин в интервью Life.

По словам артистки, у их семьи есть особая традиция: стол всегда получается настолько щедрым, что до горячих блюд дело зачастую не доходит. Основной акцент делают именно на салаты, закуски и домашние заготовки, которые удобно сочетать с напитками и долгими разговорами.

Семейные традиции без декораторов

Ещё одной важной частью праздника Жасмин называет совместную подготовку к Новому году. В её семье принято украшать ёлку самостоятельно, без помощи дизайнеров и профессиональных декораторов. Такой подход позволяет сохранить душевность процесса и вовлечь всех близких независимо от возраста.

Кроме того, среди традиционных ритуалов — поход в баню, который для многих ассоциируется с очищением и обновлением перед началом нового года. Немаловажное место занимает и совместная готовка: члены семьи вместе нарезают ингредиенты, сервируют стол и обсуждают планы на будущий год.

Уют как часть праздничного настроения

Перед праздниками певица уделяет особое внимание домашнему уюту. Она любит использовать свечи, живые цветы и красивые скатерти, которые задают тон всему вечеру. Такие детали помогают создать спокойную и тёплую атмосферу, в которой приятно встречать Новый год в кругу семьи.

Баланс между праздниками и формой

При всей любви к праздничным блюдам Жасмин признаётся, что в повседневной жизни ей приходится строго следить за питанием. Певица регулярно занимается спортом и старается избегать сладостей, фастфуда и тяжёлой пищи. Такой подход позволяет ей поддерживать форму и без угрызений совести позволять себе традиционные новогодние угощения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
