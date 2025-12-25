Без криков и ультиматумов: Самойлова рассказала, как обычное утро стало концом её брака

Самойлова призналась, что желание развестись пришло внезапно

Один разговор может тянуться годами, а решение — прийти за одно утро. Оксана Самойлова впервые подробно рассказала, как в её жизни наступил момент, после которого брак с Джиганом перестал иметь будущее. Признание прозвучало не в студии и не в соцсетях, а на благотворительном событии, которое она организовала сама. Об этом сообщает Super.

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джиган и Оксана Самойлова

Где и при каких обстоятельствах прозвучало признание

Откровенный разговор состоялся во время благотворительной ярмарки и новогодней ёлки для детей из детского дома и интерната. Мероприятие Самойлова проводила лично, без привязки к медийному скандалу или судебным процессам. В неформальной обстановке она поделилась тем, что долго оставалось за кадром публичной жизни.

По словам предпринимательницы и блогера, её решение не было спровоцировано одним громким конфликтом или резонансным событием. Осознание пришло неожиданно, без ссор и ультиматумов, в самый обычный день. Именно это, как отметила Самойлова, и стало самым пугающим сигналом.

Момент, который всё изменил

Самойлова подчеркнула, что точкой невозврата стало внутреннее ощущение, а не очередной спор. Она описала состояние, когда привычная реальность вдруг перестаёт быть логичной и безопасной.

"Я просто однажды проснулась и подумала: что я вообще тут делаю? Зачем? Это было реально в один день, как будто меня перещёлкнуло. Я поняла, что это конец. Он абсолютно не эмпатичный: "Да успокойся, заткнись, что ты городишь? Иди подумай" — примерно так", — рассказала блогер.

Эта реакция, по словам Самойловой, стала подтверждением того, что эмоциональной поддержки в отношениях больше нет. Не скандал, не измена и не давление извне, а отсутствие эмпатии сыграло решающую роль.

Что происходило дальше

Напомним, официально Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 6 октября. Процесс оказался непростым и привлёк внимание общественности. На одном из судебных заседаний рэпер подал ходатайство о примирении, что предусмотрено законодательством в бракоразводных процессах.

Юридически такие шаги дают сторонам время на переосмысление ситуации, однако, как следует из слов Самойловой, внутреннее решение было принято задолго до формальных процедур и не зависело от судебных инициатив.

Почему "переломный момент" важнее громких конфликтов

История Самойловой наглядно показывает, что кризис в браке не всегда выглядит как череда скандалов. Иногда он проявляется тише — через эмоциональную пустоту и отсутствие диалога. В таких случаях люди могут годами жить вместе, не осознавая, что отношения уже исчерпали себя.

Подобные признания находят отклик у многих пар, особенно тех, кто сталкивается с выгоранием, непониманием и разницей в ценностях. Это касается не только звёздных союзов, но и обычных семей, где внешне всё выглядит стабильно.