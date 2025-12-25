Имя Елены Малышевой снова на слуху: за привычным названием скрывается неприятный сюрприз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Вокруг имени Елены Малышевой разгорелся новый юридический спор, связанный с использованием популярного названия в сфере здоровья и похудения. Конфликт затрагивает не телевизионную деятельность, а права на коммерческое обозначение. Речь идёт о бренде, который уже много лет используется в проектах, посвящённых снижению веса. Об этом сообщает РИА Новости.

Елена Малышева
Фото: archive.government.ru by Alexey Druzhinin / Government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Малышева

Суть спора вокруг бренда "Сбрось лишнее"

Поводом для разбирательства стал иск блогера Алёны Ковальчук к телеведущей и врачу Елене Малышевой. Ковальчук заявляет, что использует название "Сбрось лишнее" для собственного обучающего интенсива и считает регистрацию аналогичного товарного знака нарушающей её интересы. При этом, по данным журналистов, бренд был официально зарегистрирован Малышевой ещё в 2013 году и действует до 2031 года.

Товарный знак активно ассоциируется с программами о здоровье, коррекции веса, правильном питании и профилактике заболеваний. Под этим названием могут продвигаться курсы, методики, медицинские услуги, а также сопутствующие продукты — от витаминов до программ детокса и онлайн-марафонов.

Почему иск пока не дошёл до суда

Несмотря на подачу заявления, судебное заседание фактически не началось. Иск блогера был оставлен без движения из-за процессуальных нарушений. Это означает, что суд не рассматривал требования по существу, а заявителю предстоит устранить формальные ошибки и при необходимости подать документы повторно.

Подобные ситуации нередки в спорах о товарных знаках, особенно в нишах, связанных с онлайн-образованием, фитнесом и индустрией здоровья. Названия курсов, марафонов и интенсивов нередко пересекаются, что приводит к конфликтам между авторами и правообладателями.

Контекст: деятельность Елены Малышевой

Елена Малышева широко известна как ведущая медицинского шоу "Жить здорово!" на Первом канале. Помимо телевидения, она занимается предпринимательской деятельностью и владеет медицинским центром в Москве. Проекты Малышевой часто затрагивают темы снижения веса, образа жизни, питания, использования БАДов, сывороток и профилактических программ, что напрямую связано с коммерческим использованием брендов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
