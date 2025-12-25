Кушанашвили ударил по больному: забытые слова Шаляпина о Гузеевой всплыли в эфире

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

В публичном пространстве вновь всплыла давняя история, связанная с громкими высказываниями звёзд. Неожиданный эпизод напомнил о том, как легко ирония может перерасти в предмет спора даже спустя годы. На этот раз поводом стал разговор о Ларисе Гузеевой и словах, которые когда-то в её адрес прозвучали. Об этом зашла речь в эфире шоу "Ностальжи" на VK Видео.

Отар Кушанашвили
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отар Кушанашвили

Неожиданный поворот в викторине

Во время съёмок проекта участникам предложили сыграть в викторину и определить, какой из предложенных заголовков является настоящим. Один из вариантов содержал фразу, якобы сказанную Ларисой Гузеевой: "Мажу лицо коровьей плацентой". Прохор Шаляпин сразу усомнился в подлинности цитаты и заявил, что подобный стиль высказываний не характерен для телеведущей. По его словам, Гузеева всегда производила впечатление интеллигентного и сдержанного человека.

Реплика, которую вспомнили спустя годы

На слова Шаляпина резко отреагировал Отар Кушанашвили, напомнив артисту о его собственных прошлых высказываниях. Журналист указал на противоречие между нынешней позицией Прохора и тем, как он отзывался о Ларисе ранее.

"С каких пор ты стал считать такой Ларису Гузееву, которую при мне называл лошадью Пржевальского? С каких пор ты подружился с Ларисой Гузеевой?" — возмутился Кушанашвили.

Этот момент вызвал оживлённую дискуссию в студии и напомнил зрителям, насколько острыми бывают слова в шоу-бизнесе.

Ответ Прохора Шаляпина

Прохор не стал отрицать прошлого, но постарался сгладить ситуацию. Он упрекнул собеседника в излишней резкости и подчеркнул, что сейчас его отношения с телеведущей складываются спокойно.

"Ой, ну как не стыдно. Дружим ли мы? Да, нормально", — отметил Шаляпин.

Таким образом артист дал понять, что старые реплики не отражают его нынешнего отношения к Ларисе Гузеевой.

Контекст давнего конфликта

История получила дополнительный оттенок из-за недавних событий. Летом 2025 года между Прохором Шаляпиным и Ларисой Гузеевой уже возникало напряжение на музыкальном шоу "Перепой звезду". Тогда телеведущая жёстко оценила выступление артиста и усомнилась в его вокальных данных, что стало причиной обсуждений в медиасреде.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
