Случайный вареник перевернул судьбу музыканта: как один новогодний ужин изменил жизнь лидера Миража

Алексей Горбашов нашёл "боб" в новогоднем варенике

Под Новый год многие надеются на перемены, даже если не верят в приметы и знаки. Иногда судьба находит способ напомнить о себе в самый неожиданный момент. Так произошло с лидером и гитаристом группы "Мираж" Алексеем Горбашовым, для которого обычное праздничное застолье однажды стало точкой отсчёта новой главы жизни. Об этом сообщает "МК".

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алексей Горбашов

Вареник с сюрпризом и неожиданное предсказание

Новый 1988 год Алексей встречал в гостях у друзей — в интеллигентной московской семье с давними традициями. Праздничный стол был накрыт по всем правилам, а особое внимание хозяйка уделила вареникам. Она предупредила гостей, что в одном из них спрятан "боб", и посоветовала быть осторожнее.

"Когда к столу подавали вареники, хозяйка предупредила, что в одном из них спрятан "боб", поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не сломать зуб. И этот вареник с сюрпризом попался мне! "Бобом" оказалась пластмассовая пуговица", — рассказал Алексей Горбашов.

В тот период музыкант переживал непростое время. Он оставался без постоянной работы, занимался творчеством в свободном режиме и не мог похвастаться стабильностью. Именно поэтому слова хозяйки, прозвучавшие после находки, запомнились особенно хорошо.

"Когда я извлёк "боб" из вареника, хозяйка уверенно заявила: "Алексей, этот год будет твой!" — вспоминает музыкант.

Цепочка событий, изменивших жизнь

Сам Алексей признаётся, что никогда не был суеверным и не придал этому эпизоду особого значения. Однако уже через несколько дней после праздника в его жизни начали происходить события, которые иначе как судьбоносными он не называет.

"Я человек не суеверный, поэтому отнёсся к этому спокойно. А буквально через несколько дней в моей жизни стали происходить чудеса", — отметил Горбашов.

Один из знакомых неожиданно предложил записать сольный альбом и привёз домой студийное оборудование — по тем временам это было настоящей редкостью и практически фантастикой. После завершения работы над альбомом последовали новые предложения: участие в создании материала для группы "Мираж", коллектива "Любэ" и для Дмитрия Маликова.

Все эти песни быстро стали хитами и звучали повсюду — на радио, телевидении и концертных площадках. Итогом стал успех, который был зафиксирован и официально.

"По результатам единственного в то время в нашей стране официального хит-парада газеты "Московский комсомолец" я вошёл в число лучших гитаристов страны", — рассказал музыкант.

В том же году ему предложили продолжить сотрудничество с "Миражом" уже как постоянному участнику группы. Однако главным событием Алексей называет не карьерные достижения.

"Ну и наконец, произошло главное событие в моей жизни: у меня родился сын. Вот такая пуговица!" — подытожил Горбашов.

Новый год сегодня и рабочие традиции

Спустя десятилетия отношение музыканта к празднику не изменилось. Новый год для него по-прежнему связан с музыкой и сценой. В этом году Алексей Горбашов традиционно проведёт праздничную ночь вместе с коллективом, выступая и встречая праздник на работе.