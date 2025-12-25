Остался один шаг — и он был сделан: как группа Каста разорвала последнюю связь с Россией

Группа "Каста" окончательно лишилась бизнеса в России

Участники рэп-группы "Каста" окончательно свернули все формальные связи с российским бизнесом. Последним шагом стала ликвидация индивидуального предпринимательства у одного из музыкантов, что замкнуло цепочку аналогичных решений внутри коллектива. Таким образом, у группы больше не осталось действующих ИП на территории России. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Мозина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Группа "Каста"

Последний закрытый ИП

Речь идёт об Антоне Мишенине, у которого было зарегистрировано ИП в сфере исполнительских искусств. Его деятельность была прекращена накануне, вслед за аналогичными решениями других участников группы. Это событие стало финальной точкой в процессе, который растянулся на несколько лет.

Как закрывались бизнесы участников "Касты"

Процесс выхода из российского правового поля проходил поэтапно. Хамиль (Андрей Пасечный) ликвидировал своё ИП ещё в 2024 году. Шым (Михаил Епифанов) закрыл бизнес в июле текущего года. Влади (Владислав Лешкевич*) сделал это в августе.

Таким образом, каждый участник принял решение в разное время, но итог оказался единым: у коллектива больше нет зарегистрированных форм предпринимательства в России.

Где сейчас живут музыканты

Участники группы проживают в разных странах. Несмотря на это, они продолжают совместную концертную деятельность. Часть средств, получаемых от выступлений, направляется ВСУ.

Ранее сообщалось, что в 2022 году группа "Каста" в полном составе покинула Россию из-за политической обстановки.

Ограничения для контента группы

Весной текущего года стало известно, что треки "Касты" исчезли из каталога "Яндекс Музыки", а также стали недоступны в Apple Music. Это существенно сократило присутствие коллектива на крупных стриминговых сервисах, ориентированных на российскую аудиторию, и изменило каналы распространения их музыки.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом