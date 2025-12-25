Волочкова любит запах хвои, но выбирает искусственную ёлку: в этом есть скрытый смысл

Волочкова отказалась от живой ели ради заботы об экологии

Новогодняя суета для Анастасии Волочковой начинается задолго до боя курантов. Балерина признаётся, что именно в декабре ей особенно важно создать дома атмосферу праздника и уюта. Подготовка к Новому году для неё — это не спонтанное решение, а продуманный ритуал.

Ёлка как часть образа дома

Анастасия Волочкова давно определилась с форматом главного новогоднего символа в своём доме. Несмотря на любовь к живым елям, она делает выбор в пользу экологичных решений и дизайнерского подхода. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

"Ёлка у меня большая, искусственная, но дизайнерская. Я отказалась принципиально от настоящей ели. В этому году мы вместе с моими друзьями-дизайнерами украсили её в ярко-красные цвета: огромные шары, игрушки в виде пуантов и образы балерин", — сказала Анастасия Волочкова.

По словам балерины, декор отражает её профессию и характер. Яркие цвета, театральные детали и акценты на балетной эстетике превращают ёлку в полноценный арт-объект, а не просто праздничное украшение интерьера.

Почему праздник начинается раньше обычного

Волочкова признаётся, что ставит ёлку задолго до Нового года осознанно. Плотный гастрольный график не оставляет времени на домашние радости в последние дни декабря, поэтому она старается продлить ощущение праздника заранее.

"В сами праздники не успею побыть дома, потому что у меня концерты, а пока есть возможность отдохнуть перед большим стартом. Самое главное в этом празднике не пышные застолья, а символы Нового года. Лично для меня именно так", — добавила Волочкова.

Для артистки важны не масштабные застолья, а детали: огни гирлянд, ёлочные игрушки, настроение ожидания. Такой подход позволяет сохранить эмоциональный ресурс перед напряжённым концертным периодом.

Снег как усиление новогоднего настроения

Дополнительным источником радости для Волочковой стал снег в столичном регионе. По её словам, зимняя погода усиливает ощущение приближающегося праздника и помогает настроиться на нужный лад. Заснеженные улицы, морозный воздух и светящиеся витрины создают тот самый фон, без которого Новый год теряет часть своего очарования.