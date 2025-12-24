Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Физическая активность поддерживает когнитивные функции в пожилом возрасте — Ткачева
Заболеваемость туберкулёзом и ВИЧ среди мигрантов в России превышает показатели
Повара назвали простые способы сделать жёсткое мясо мягким — Actualno
Жара и сухой воздух вызывают опадение цветов у цикламена — Dum&Zahrada
Железы на лапах собак выделяют секрет при скреблении почвы
В Пхеньяне ввели правило один автомобиль на семью
США запретили ввоз дронов из Китая — FCC
Фестивальный туризм усиливает интерес к локальным традициям стран — гиды
Рождественский кактус нужно поливать раз в 3–4 дня в период цветения — Actualno

Леонтьев больше не прощается со сценой: раскрыта сумма гонорара за его ближайший концерт на Пхукете

Валерий Леонтьев даст концерт на Пхукете за 9 млн рублей
Шоу-бизнес

Народный артист России Валерий Леонтьев давно стал редким гостем на отечественных сценах. Его появления вызывают повышенный интерес, а каждое новое выступление обсуждается особенно активно. Несмотря на заявления об уходе из профессии, певец продолжает избирательно выходить к зрителям.

Валерий Леонтьев на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала 2017"
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Леонтьев на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала 2017"

Редкие концерты и выборочные выступления

Последний раз российская публика видела Валерия Леонтьева в августе, когда он появился на сцене фестиваля "Новая волна" в Казани. После этого артист вновь ушёл в тень, предпочитая не афишировать свои творческие планы. При этом он не закрывает для себя возможность выступлений и внимательно рассматривает предложения, в том числе за пределами России.

Одним из таких проектов станет рождественский концерт на Пхукете. Выступление запланировано в рамках праздничной ярмарки, а организаторы называют выход Леонтьева главным событием вечера. Ведущим мероприятия и специальным гостем станет Митя Фомин, что придаст программе дополнительный интерес.

Стоимость участия и условия артиста

Участие Валерия Леонтьева в концерте может обойтись организаторам примерно в 9 млн рублей. Гонорар сопровождается чётко прописанными требованиями, которые артист соблюдает независимо от страны выступления. Передвигаться по городу он согласен только на автомобиле премиум-класса определённой марки, а проживание допускается исключительно в люксовых апартаментах с заклеенными окнами.

Отдельное внимание уделяется безопасности и приватности. Как сообщает издание "Абзац", музыкант ожидает, что во время гастролей его не будут беспокоить посторонние, а охрана будет обеспечена на всём протяжении поездки. В гримёрке артист рассчитывает увидеть бутылку шотландского виски и мясную закуску.

Частные мероприятия и высокие гонорары

Расценки на участие Леонтьева в частных событиях заметно отличаются от гонораров за сборные концерты или выступления на крупных площадках. Такие форматы требуют большей вовлечённости и индивидуального подхода. В апреле сообщалось, что ради частного мероприятия певец готов прилететь в Россию за гонорар около 15 млн рублей.

Жизнь за океаном и сцена сегодня

Уже почти четыре года Валерий Леонтьев живёт в Майами. Весной 2024 года он публично заявил о завершении концертной деятельности, что многие восприняли как окончательное прощание со сценой. Однако на практике артист продолжает время от времени принимать участие в концертах, подтверждая, что полностью расставаться с музыкой не спешит.

Сравнение: частный концерт и фестивальное выступление

Форматы выступлений Леонтьева заметно различаются по условиям и бюджету. Фестивальные концерты предполагают стандартную организацию, общую сцену и более сдержанные гонорары. Частные мероприятия, напротив, требуют индивидуального технического райдера, повышенных мер безопасности и значительно больших затрат, что отражается на итоговой стоимости участия артиста.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Наука и техника
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Садоводство, цветоводство
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Последние материалы
Стиральные машины рассчитаны на постоянное подключение — Obchodpromiminko
Прогулка сжигает жир при темпе около 5 км/ч — Clara
Физическая активность поддерживает когнитивные функции в пожилом возрасте — Ткачева
Заболеваемость туберкулёзом и ВИЧ среди мигрантов в России превышает показатели
Повара назвали простые способы сделать жёсткое мясо мягким — Actualno
Валерий Леонтьев даст концерт на Пхукете за 9 млн рублей
Жара и сухой воздух вызывают опадение цветов у цикламена — Dum&Zahrada
Железы на лапах собак выделяют секрет при скреблении почвы
Запах в мусорном ведре устраняют содой и абсорбентами
В Пхеньяне ввели правило один автомобиль на семью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.