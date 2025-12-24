Леонтьев больше не прощается со сценой: раскрыта сумма гонорара за его ближайший концерт на Пхукете

Валерий Леонтьев даст концерт на Пхукете за 9 млн рублей

Народный артист России Валерий Леонтьев давно стал редким гостем на отечественных сценах. Его появления вызывают повышенный интерес, а каждое новое выступление обсуждается особенно активно. Несмотря на заявления об уходе из профессии, певец продолжает избирательно выходить к зрителям.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерий Леонтьев на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала 2017"

Редкие концерты и выборочные выступления

Последний раз российская публика видела Валерия Леонтьева в августе, когда он появился на сцене фестиваля "Новая волна" в Казани. После этого артист вновь ушёл в тень, предпочитая не афишировать свои творческие планы. При этом он не закрывает для себя возможность выступлений и внимательно рассматривает предложения, в том числе за пределами России.

Одним из таких проектов станет рождественский концерт на Пхукете. Выступление запланировано в рамках праздничной ярмарки, а организаторы называют выход Леонтьева главным событием вечера. Ведущим мероприятия и специальным гостем станет Митя Фомин, что придаст программе дополнительный интерес.

Стоимость участия и условия артиста

Участие Валерия Леонтьева в концерте может обойтись организаторам примерно в 9 млн рублей. Гонорар сопровождается чётко прописанными требованиями, которые артист соблюдает независимо от страны выступления. Передвигаться по городу он согласен только на автомобиле премиум-класса определённой марки, а проживание допускается исключительно в люксовых апартаментах с заклеенными окнами.

Отдельное внимание уделяется безопасности и приватности. Как сообщает издание "Абзац", музыкант ожидает, что во время гастролей его не будут беспокоить посторонние, а охрана будет обеспечена на всём протяжении поездки. В гримёрке артист рассчитывает увидеть бутылку шотландского виски и мясную закуску.

Частные мероприятия и высокие гонорары

Расценки на участие Леонтьева в частных событиях заметно отличаются от гонораров за сборные концерты или выступления на крупных площадках. Такие форматы требуют большей вовлечённости и индивидуального подхода. В апреле сообщалось, что ради частного мероприятия певец готов прилететь в Россию за гонорар около 15 млн рублей.

Жизнь за океаном и сцена сегодня

Уже почти четыре года Валерий Леонтьев живёт в Майами. Весной 2024 года он публично заявил о завершении концертной деятельности, что многие восприняли как окончательное прощание со сценой. Однако на практике артист продолжает время от времени принимать участие в концертах, подтверждая, что полностью расставаться с музыкой не спешит.

Сравнение: частный концерт и фестивальное выступление

Форматы выступлений Леонтьева заметно различаются по условиям и бюджету. Фестивальные концерты предполагают стандартную организацию, общую сцену и более сдержанные гонорары. Частные мероприятия, напротив, требуют индивидуального технического райдера, повышенных мер безопасности и значительно больших затрат, что отражается на итоговой стоимости участия артиста.