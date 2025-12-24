Немоляева нарушила молчание о покинувших страну артистах: её слова прозвучали особенно жёстко

Светлана Немоляева назвала Чулпан Хаматову предателем

Образ тихой и ранимой Ольги Рыжовой из "Служебного романа" давно стал частью культурной памяти, а имя Светланы Немоляевой — символом советской и российской сцены. В последние месяцы вокруг актрисы появилось много тревожных слухов, но весной ситуация прояснилась. Немоляева не только вернулась к активной работе, но и резко высказалась о коллегах, покинувших Россию.

Фото: commons.wikimedia.org by Eva Parchomenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Светлана Немоляева

Состояние здоровья и возвращение к работе

В апреле Светлане Немоляевой исполнится 89 лет. Осенью 2024 года она напугала поклонников: 21 ноября актрисе стало плохо прямо на съёмочной площадке нового фильма "Приключения Буратино", где она исполняла роль черепахи Тортиллы. У артистки закружилась голова, резко поднялось артериальное давление и возникли подозрения на проблемы с сердцем. Она едва не потеряла сознание.

Медики оказали первую помощь на месте и рекомендовали пройти обследование в поликлинике. Уже через час съёмки продолжились. Позднее Немоляева подтвердила, что приступ действительно был связан с сердцем.

"У меня прошёл приступ, и у меня всё в порядке", — рассказывала народная артистка РСФСР.

Известно, что ранее актриса перенесла инфаркт и на время уходила с театральной сцены, однако, судя по афишам, восстановление прошло успешно. Сейчас она задействована сразу в нескольких постановках Театра имени Владимира Маяковского, включая "Плоды просвещения", "Таланты и поклонники", "Женитьбу", "Бешеные деньги", "Как важно быть серьёзным" и "Истории".

Проблемы со зрением и личные испытания

Малоизвестный факт из биографии Немоляевой — серьёзные проблемы со зрением. На протяжении нескольких лет она практически не видела, из-за чего была вынуждена уйти из кино. Ситуация улучшилась лишь с появлением качественных контактных линз, которые позволили ей вернуться к профессии.

Тяжёлым ударом для актрисы стала смерть мужа — народного артиста РСФСР Александра Лазарева — в 2011 году. Этот период стал для неё переломным.

"Когда Саша ушёл из жизни, я практически перестала видеть. Такая была травма. Меня сын заставил сделать операцию", — делилась Немоляева.

Позиция по СВО и уехавшим артистам

Светлана Немоляева открыто поддержала решение президента России о признании ЛНР и ДНР. В 2023 году она признавалась, что при других обстоятельствах поехала бы в зону СВО, чтобы поддержать российских военных, однако возраст не позволяет этого сделать.

Как сообщает "Царьград", актриса также не скрывает своего отношения к деятелям культуры, покинувшим страну после начала спецоперации. По её словам, многие из них — "запутавшиеся и несчастные люди".

"Они лишили сами себя в жизни самого главного — своей земли", — отмечала Немоляева.

Отдельно она высказывалась о Максиме Галкине*, напоминая, что раньше он ассоциировался с добрым телевизионным юмором.

"А теперешние его шутки, его поведение… Я в ужасе, правда! Украине помогать, когда такая ситуация… Все эти ужасные вещи, которые он говорит на концертах про спецоперацию…" — говорила актриса.

По её мнению, такие поступки продиктованы беспомощностью и гордыней. Аллу Пугачёву Немоляева назвала человеком без корней, а позицию Чулпан Хаматовой оценила ещё жёстче.

"Чулпан Хаматова. Предатель. Стыдно ей, что она из России, да? Пусть лучше постыдится того, как она себя повела по отношению к зрителям и стране, где её любили. Была хорошая актриса. А вот человеком хорошим не оказалась", — заявляла Немоляева.

Сравнение: активная сцена и уход из профессии

Многие артисты старшего поколения выбирают спокойную жизнь вне сцены. Светлана Немоляева пошла другим путём. В отличие от коллег, полностью завершивших карьеру, она продолжает играть в театре и сниматься в кино, сохраняя профессиональную форму. Такой выбор требует серьёзной физической и эмоциональной отдачи, но даёт ощущение востребованности и связи со зрителем.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом