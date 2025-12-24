Сигналы для ликвидации зажглись сразу: ФНС усомнилась в компании, связанной с Никитой Ефремовым*

Компания Никиты Ефремова* может быть ликвидирована

Федеральная налоговая служба усомнилась в корректности юридических данных одной из компаний, связанной с блогером и предпринимателем Никитой Ефремовым*. Речь идёт о бизнесе, который формально продолжает числиться в реестрах, но уже подаёт признаки фактического прекращения деятельности. Ситуация укладывается в типичный сценарий налоговых проверок, связанных с адресами массовой регистрации.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги падают с дерева

Что обнаружила ФНС при проверке компании

Недостоверным был признан адрес регистрации компании "Ефремов Чисто". По информации из Единого государственного реестра юридических лиц, этот адрес относится к так называемым массовым, где формально зарегистрированы десятки организаций. Такие обстоятельства традиционно привлекают внимание налоговых органов, поскольку часто используются для номинального ведения бизнеса.

Дополнительным сигналом стала кадровая статистика. Согласно данным ЕГРЮЛ, среднесписочная численность сотрудников компании снижена до нуля. Это означает, что у юридического лица отсутствует персонал, а значит, фактическая хозяйственная деятельность, вероятнее всего, не ведётся. В подобных случаях ФНС вправе инициировать процедуру исключения компании из реестра или обратиться в суд с требованием признать регистрацию недействительной. Об этом сообщает издание "Постньюс".

Судебная практика вокруг бизнеса Ефремова*

Это не первый подобный эпизод в предпринимательской истории Никиты Ефремова*. Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительной государственную регистрацию компании "Ефремов Интернет". В рамках того же дела аналогичные решения были вынесены ещё по 24 юридическим лицам, которые также были оформлены по этому адресу массовой регистрации.

Подобные судебные акты формируют устойчивую практику: если компания не подтверждает реальное местонахождение, не имеет сотрудников и не ведёт отчётную деятельность, её регистрация может быть аннулирована без сложных разбирательств.

Личный правовой фон предпринимателя

На фоне корпоративных вопросов внимание общественности приковано и к личному делу самого Ефремова*. Ранее суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно по делу о денежных переводах Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)**. Этот приговор стал дополнительным фактором, усилившим интерес к связанным с ним бизнес-структурам и их текущему статусу.

* — включён в РФ в перечень террористов и экстремистов

** — признан экстремистской организацией и ликвидирован в РФ