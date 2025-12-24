Ивлеева снова блондинка — и это не про моду: смена образа наводит на тревожные мысли

Настя Ивлеева неожиданно вернулась к привычному для поклонников блонду и сразу вызвала волну обсуждений. Тёмный цвет волос многие связывали с новым этапом в жизни блогера и её семейным статусом. Теперь смена образа заставила задуматься, что именно стоит за таким преображением. Об этом поразмышляла психолог Марианна Абравитова.

Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Настя Ивлеева

Что означает возвращение к блонду

Смена внешности редко бывает случайной, особенно когда речь идёт о публичном человеке. По словам психолога, любые эксперименты со стилем, внешностью и цветом волос обычно отражают внутренние процессы. Если возникает желание что-то резко изменить, это может говорить о скуке, неудовлетворённости или потребности в новых эмоциях, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Выводы, пусть не стопроцентные, можно и стоит сделать. Настя Ивлеева изменила цвет волос, потому что ищет в жизни новизны, ей в себе действительно чего-то не хватает. Поэтому пошли эксперименты. Причём она же не делает их одна где-то в комнате и живёт с этим. Нет, все должны об этом знать, все должны это видеть", — пояснила психолог.

Эксперт обращает внимание на публичность жеста. Блогер не просто меняет образ, а сразу демонстрирует результат аудитории, что подчёркивает важность реакции окружающих.

Внимание аудитории и шоу-бизнес

По мнению специалиста, Ивлеевой по-прежнему необходимо внимание широкой публики. Несмотря на разговоры о том, что она отошла от активной медийной жизни, полностью разорвать связь с шоу-бизнесом не удалось.

Смена цвета волос в этом контексте может рассматриваться как способ напомнить о себе, вернуть ощущение яркости и собственной значимости в привычной среде.

Возможные сигналы в личной жизни

Психолог допускает, что перемены во внешности могут быть связаны и с отношениями в браке. Если человеку становится скучно наедине с собой, это часто отражает и общее состояние союза.

"Что касается мужа, если, будучи в браке, ей стало скучно и наедине с самой собой, значит, супруг тоже вложил свою лепту в это. Можно также сделать вывод, что и здесь пошли скучные моменты, жизнь уже не такая яркая, хочется вернуться в блонд и засиять", — подчеркнула эксперт.

По словам Абравитовой, такие шаги могут говорить о поиске новых целей и попытке вернуться к самореализации в той сфере, где у блогера раньше получалось лучше всего.

"Не утверждаю, что она обязательно разведётся с мужем, но всё же некое вибрирование, дребезжание в ней присутствует, раз захотелось таких кардинальных перемен", — добавила психолог.

Сравнение тёмного и светлого образа Насти Ивлеевой

Тёмный цвет волос ассоциировался с более спокойным, закрытым этапом жизни и акцентом на личные отношения. Светлый блонд, напротив, многие воспринимают как символ открытости, энергии и возвращения к активной публичности. Переход между этими образами становится не просто сменой стиля, а визуальным маркером внутренних изменений и переоценки приоритетов.