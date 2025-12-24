Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ельцина не помнят, кризисов не видели: Прохор Шаляпин поставил молодость в неловкое положение

Шаляпин заявил, что со зрелыми женщинами интереснее говорить
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин вновь оказался в центре внимания после резонансного разговора о возрасте и жизненном опыте. В студии популярного шоу "Вопрос ребром" артист резко, но с юмором сравнил молодых девушек и зрелых женщин. Его рассуждения вызвали оживлённую реакцию в соцсетях и обсуждения за пределами эфира.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Прохор Шаляпин

Разговор о возрасте и жизненном опыте

Во время беседы Прохору Шаляпину предложили оценить, чем 25-летняя девушка уступает более зрелым женщинам. Артист не стал подбирать мягкие формулировки и сразу обозначил свою позицию. По его словам, молодости, как ни странно, не хватает насыщенности событиями и личными переживаниями. Он подчеркнул, что именно прожитые годы формируют глубину общения и круг тем для разговора.

"Нет столько жизни в тебе. В чём преимущества? Я только минусы могу сказать. Поговорить особо не о чем, потому что перестройку ты не застала. Ельцина, Горбачёва и Брежнева не знаешь. Девальвацию не знаешь, что это такое", — заявил шоумен.

Шаляпин сделал акцент на том, что исторический и социальный опыт, через который проходят люди старших поколений, влияет на мировоззрение. Знание кризисов, смены эпох и экономических потрясений, по его мнению, формирует более объёмное восприятие жизни.

Юмор как способ смягчить позицию

Несмотря на резкие формулировки, певец не ушёл в откровенный негатив. Когда речь зашла о плюсах молодого возраста, он выбрал ироничный тон. Шоумен отметил, что юность — это ресурс, который ещё можно реализовать, а впереди у молодой девушки множество возможностей.

"Твой большой жирный плюс в том, что у тебя ещё всё будет. Так что береги молодость и вперёд с песней, а то бабушка может передумать и квартиру не тебе завещать. На самом деле красивая девушка — всё лучшее впереди", — высказался Прохор.

Эта реплика показала, что артист воспринимает возраст не только как ограничение, но и как стартовую точку. Молодость он связал с потенциалом, временем для ошибок и роста, пусть и с меньшим жизненным багажом.

Почему тема возраста снова стала актуальной

Подобные высказывания регулярно вызывают общественный отклик, потому что затрагивают личный опыт каждого. В шоу-бизнесе возраст часто становится предметом споров, сравнений и стереотипов. Одни делают ставку на энергию и внешность, другие — на опыт, устойчивость и умение выстраивать отношения.

Шаляпин в очередной раз продемонстрировал свой фирменный стиль — прямоту, смешанную с самоиронией. Именно это делает его комментарии вирусными и обсуждаемыми.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
