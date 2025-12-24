Охлобыстин высказался о Донбассе: экраны зовут, но цена поспешных фильмов может быть слишком высокой

Иван Охлобыстин заявил, что не хочет участвовать в "клюкве"

Вокруг экранизаций недавних событий в Донбассе сегодня много ожиданий и споров, однако не все деятели культуры считают правильным браться за такие темы прямо сейчас. Актёр Иван Охлобыстин уверен, что поспешность может навредить и искусству, и зрителю. Об этом сообщает Life.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иван Охлобыстин

Почему важно избегать спекуляций

Иван Охлобыстин, выступая на мероприятии в рамках региональной премии "Гордость Донбасса", подчеркнул, что художественные произведения о событиях в ДНР требуют особой осторожности. По его словам, в нынешних условиях сложно сохранить объективность и глубину, не скатываясь к поверхностным образам и штампам. Это касается не только кино, но и сериалов, театральных постановок и других форм искусства.

"Иначе будет "клюква” и паразитизм. Сложно сниматься в кино про войну, играть героя, в то время как реальная кровь где-то проливается. Я стараюсь отказываться, где предлагают, я боюсь в "клюкве” участвовать", — признался артист.

Время как ключевой фактор для искусства

Актёр отметил, что дистанция во времени помогает трезво осмыслить происходящее и выстроить цельную картину. Пока события продолжают влиять на жизнь людей, любое художественное осмысление рискует оказаться однобоким. По мнению Охлобыстина, только спустя годы можно говорить о взвешенном подходе и высоком качестве произведений.

Он считает, что кинематографистам и сценаристам стоит выждать не менее десяти лет после урегулирования ситуации. За это время появится возможность сопоставить факты, услышать разные точки зрения и избежать упрощений, которые часто возникают в спешке.

Что такое "клюква" и почему её опасаются

Термин "клюква" в кино давно используется как ироничное обозначение набора стереотипов о русской культуре. Обычно речь идёт о примитивных и гротескных образах, которые не имеют отношения к реальности. В контексте фильмов о Донбассе, по мнению актёра, подобный подход особенно недопустим, поскольку искажает смысл происходящего и снижает доверие к автору.