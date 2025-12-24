Борисов изменился до неузнаваемости: новый образ актёра вызвал больше обсуждений, чем сама премьера

Юра Борисов вновь оказался в центре внимания, появившись на светском мероприятии вместе с семьёй. Актёр пришёл на премьеру музыкального фэнтези и продемонстрировал редкий для публики семейный выход. Внешний вид артиста также вызвал обсуждение — его образ заметно изменился. Об этом сообщает Super.
Премьерный показ музыкального фэнтези-фильма "Буратино" стал поводом для появления Юры Борисова на публике в компании самых близких. Вместе с актёром мероприятие посетили его супруга Анна Шевчук и две дочери — 10-летняя Марфа и 8-летняя Акулина. Семья выглядела сдержанно и гармонично, а сам актёр предпочёл спокойный, неброский стиль.
Особое внимание гостей и фотографов привлекла внешность Борисова. Со времени недавних крупных церемоний, включая "Оскар", артист заметно сменил имидж и отрастил волосы, что добавило образу мягкости и кинематографичности. Подобные перемены нередко связаны с подготовкой к новым ролям, хотя официальных комментариев на этот счёт актёр не давал.
Юра Борисов традиционно старается держать семейную жизнь вдали от активного внимания публики. Тем не менее время от времени в соцсетях появляются тёплые моменты из жизни актёра. Так, недавно Анна Шевчук поздравила мужа с 33-летием, опубликовав совместный снимок, где Борисов запечатлён в прыжке — кадр быстро разошёлся по медиа.
История отношений пары началась ещё в студенческие годы, когда оба учились в театральном училище. Долгий роман завершился официальным браком в 2014 году. С тех пор супруги редко появляются на светских мероприятиях вместе с детьми, что делает каждый такой выход особенно заметным.
Профессиональная карьера Юры Борисова продолжает активно развиваться, в том числе на международной арене. В конце ноября стало известно, что фильм "Кончится лето" с его участием был отмечен престижной наградой в США. Картина стала победителем Международного азиатского кинофестиваля AWFF в Калифорнии в категории Best Film.
Этот успех укрепил позиции Юры Борисова как одного из наиболее востребованных российских артистов нового поколения. Фестивальные победы нередко открывают путь к новым проектам, расширяя географию съёмок и профессиональных контактов.
