Борисов изменился до неузнаваемости: новый образ актёра вызвал больше обсуждений, чем сама премьера

Актёр Юра Борисов неожиданно появился на публике с волосами

Юра Борисов вновь оказался в центре внимания, появившись на светском мероприятии вместе с семьёй. Актёр пришёл на премьеру музыкального фэнтези и продемонстрировал редкий для публики семейный выход. Внешний вид артиста также вызвал обсуждение — его образ заметно изменился. Об этом сообщает Super.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юра Борисов

Семейный выход на премьеру

Премьерный показ музыкального фэнтези-фильма "Буратино" стал поводом для появления Юры Борисова на публике в компании самых близких. Вместе с актёром мероприятие посетили его супруга Анна Шевчук и две дочери — 10-летняя Марфа и 8-летняя Акулина. Семья выглядела сдержанно и гармонично, а сам актёр предпочёл спокойный, неброский стиль.

Особое внимание гостей и фотографов привлекла внешность Борисова. Со времени недавних крупных церемоний, включая "Оскар", артист заметно сменил имидж и отрастил волосы, что добавило образу мягкости и кинематографичности. Подобные перемены нередко связаны с подготовкой к новым ролям, хотя официальных комментариев на этот счёт актёр не давал.

Личная жизнь без лишней публичности

Юра Борисов традиционно старается держать семейную жизнь вдали от активного внимания публики. Тем не менее время от времени в соцсетях появляются тёплые моменты из жизни актёра. Так, недавно Анна Шевчук поздравила мужа с 33-летием, опубликовав совместный снимок, где Борисов запечатлён в прыжке — кадр быстро разошёлся по медиа.

История отношений пары началась ещё в студенческие годы, когда оба учились в театральном училище. Долгий роман завершился официальным браком в 2014 году. С тех пор супруги редко появляются на светских мероприятиях вместе с детьми, что делает каждый такой выход особенно заметным.

Успехи в кино за пределами России

Профессиональная карьера Юры Борисова продолжает активно развиваться, в том числе на международной арене. В конце ноября стало известно, что фильм "Кончится лето" с его участием был отмечен престижной наградой в США. Картина стала победителем Международного азиатского кинофестиваля AWFF в Калифорнии в категории Best Film.

Этот успех укрепил позиции Юры Борисова как одного из наиболее востребованных российских артистов нового поколения. Фестивальные победы нередко открывают путь к новым проектам, расширяя географию съёмок и профессиональных контактов.