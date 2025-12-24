Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Chery обновил Tiggo 4 дизайн и салон после рестайлинга
Холод зимой повышает давление и риск инфаркта у сердечников
Собаки запоминают названия предметов и отличают их — Белновости
Устойчивые сорта яблонь снижают риск заболеваний сада — Mein Schoener Garten
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Владелец пекарни "Машенька" из Подмосковья объявил о повышении цен перед праздниками
Охлажденное молоко образует наиболее устойчивую пену для кофе
Кошки при массажа помечают территорию секретом потовых желез на лапах
На фабрике Tunnock's под Глазго 20 тонн карамели в день готовят люди и машины — BBC

Критика накрыла с головой, но сценарий Ларисы Долиной другой: этот выбор многим покажется дерзким

Лариса Долина не собирается уходить со сцены после скандала
Шоу-бизнес

Лариса Долина не планирует делать паузу в карьере, несмотря на критику и прохладную реакцию части аудитории. Ситуация вокруг истории с квартирой вызвала бурные обсуждения, но артистка не считает нужным менять привычный ритм жизни. По мнению близких, она рассчитывает, что со временем эмоции улягутся. Об этом сообщает Telegram-канал "Свита Короля".

Лариса Долина
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Позиция певицы и отношение к критике

В окружении Ларисы Долиной подчёркивают, что певица воспринимает происходящее спокойно и не считает себя виноватой. Она продолжает выступать и не рассматривает вариант временного ухода со сцены, поскольку такой шаг противоречит её внутренним принципам. Для артистки сцена — это не только работа, но и форма диалога с публикой, от которой она не готова отказываться из-за давления извне.

"Говорит, что она не сделала ничего плохого, поэтому не видит причин для ухода со сцены. Она уверена, что за новогодние праздники все хорошо отдохнут, успокоятся, посмотрят на ситуацию иначе и уже не будут считать её виноватой во всех грехах. Уйти сейчас было бы слабостью", — рассказали в окружении певицы.

Расчёт на время и новогодние праздники

По словам источников, Долина надеется, что январские каникулы сыграют свою роль. Период праздников традиционно снижает накал общественных дискуссий и даёт возможность взглянуть на события менее эмоционально. Артистка рассчитывает, что после паузы в новостной повестке интерес к скандалу снизится, а внимание снова сместится на музыку и концерты.

При этом певица не планирует публичных оправданий или резких заявлений. Она предпочитает выжидательную позицию и делает ставку на время, считая, что именно оно расставит акценты и снизит градус негатива.

Сцена как принципиальный выбор

Для Ларисы Долиной уход со сцены даже на короткий срок воспринимается как признание неправоты, с чем она не согласна. За годы карьеры певица не раз сталкивалась с критикой, однако всегда продолжала работать. В её окружении отмечают, что этот подход связан с профессиональной закалкой и убеждённостью в собственных решениях.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Отставку Михаила Барщевского из КС связали с делом Ларисы Долиной
Недвижимость
Отставку Михаила Барщевского из КС связали с делом Ларисы Долиной
Тёмно-коричневый лак стал трендом для коротких ногтей зимой 2026 года — Instyle
Красота и стиль
Тёмно-коричневый лак стал трендом для коротких ногтей зимой 2026 года — Instyle
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Термальные источники Уругвая вошли в туристические маршруты
Голубые тени стали главным трендом зимнего макияжа
Устойчивые сорта яблонь снижают риск заболеваний сада — Mein Schoener Garten
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
24 декабря усиливается потребность в осознанных решениях
Владелец пекарни "Машенька" из Подмосковья объявил о повышении цен перед праздниками
Глаза миксин деградировали при переходе к ночному образу
В котловине Сфинкса обнаружены глубокие вертикальные борозды — геолог Роберт Шох
Охлажденное молоко образует наиболее устойчивую пену для кофе
Кошки при массажа помечают территорию секретом потовых желез на лапах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.