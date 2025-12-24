Критика накрыла с головой, но сценарий Ларисы Долиной другой: этот выбор многим покажется дерзким

Лариса Долина не собирается уходить со сцены после скандала

Лариса Долина не планирует делать паузу в карьере, несмотря на критику и прохладную реакцию части аудитории. Ситуация вокруг истории с квартирой вызвала бурные обсуждения, но артистка не считает нужным менять привычный ритм жизни. По мнению близких, она рассчитывает, что со временем эмоции улягутся. Об этом сообщает Telegram-канал "Свита Короля".

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Позиция певицы и отношение к критике

В окружении Ларисы Долиной подчёркивают, что певица воспринимает происходящее спокойно и не считает себя виноватой. Она продолжает выступать и не рассматривает вариант временного ухода со сцены, поскольку такой шаг противоречит её внутренним принципам. Для артистки сцена — это не только работа, но и форма диалога с публикой, от которой она не готова отказываться из-за давления извне.

"Говорит, что она не сделала ничего плохого, поэтому не видит причин для ухода со сцены. Она уверена, что за новогодние праздники все хорошо отдохнут, успокоятся, посмотрят на ситуацию иначе и уже не будут считать её виноватой во всех грехах. Уйти сейчас было бы слабостью", — рассказали в окружении певицы.

Расчёт на время и новогодние праздники

По словам источников, Долина надеется, что январские каникулы сыграют свою роль. Период праздников традиционно снижает накал общественных дискуссий и даёт возможность взглянуть на события менее эмоционально. Артистка рассчитывает, что после паузы в новостной повестке интерес к скандалу снизится, а внимание снова сместится на музыку и концерты.

При этом певица не планирует публичных оправданий или резких заявлений. Она предпочитает выжидательную позицию и делает ставку на время, считая, что именно оно расставит акценты и снизит градус негатива.

Сцена как принципиальный выбор

Для Ларисы Долиной уход со сцены даже на короткий срок воспринимается как признание неправоты, с чем она не согласна. За годы карьеры певица не раз сталкивалась с критикой, однако всегда продолжала работать. В её окружении отмечают, что этот подход связан с профессиональной закалкой и убеждённостью в собственных решениях.