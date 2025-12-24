Боже, меня стошнит: Аврора Киба откровенно рассказала о первом поцелуе с Григорием Лепсом

Невеста Лепса призналась, что их первый поцелуй был сочным

История отношений Авроры Кибы и Григория Лепса снова привлекла внимание публики. 19-летняя девушка в YouTube-шоу "ШОРТС ШОУ" откровенно рассказала о личных моментах с 63-летним артистом. Разговор получился эмоциональным и местами неловким.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

Откровенный разговор без сценария

В интервью Аврора Киба впервые подробно затронула тему начала отношений с известным певцом. Она вспомнила момент первого предложения руки и сердца, а затем ведущая аккуратно перевела разговор к более личным деталям. Этот вопрос явно застал гостью врасплох, но она решила не уходить от ответа.

Реакция Авроры была искренней: девушка заметно смутилась и даже попыталась пошутить, чтобы снять напряжение. При этом она подчеркнула, что воспоминание до сих пор вызывает у неё сильные эмоции, а когда ведущая стала подсказывать эпитеты, Авроре стало не по себе.

"Как его надо описать? Ну пусть сочным будет. Вкусным? Боже, Маша, меня стошнит… Лепсовидным", — заявила Аврора Киба.

Как публика воспринимает такие признания

Подобные откровения неизбежно вызывают бурную реакцию в соцсетях и на видеоплатформах. Одни зрители воспринимают рассказ как проявление искренности и доверия, другие обсуждают разницу в возрасте и публичность отношений.

Формат YouTube-шоу с короткими вопросами и живой подачей способствует тому, что гости чаще делятся личным. Это делает контент вирусным, но одновременно усиливает внимание к частной жизни героев.

Почему свадьба пока откладывается

Ранее Григорий Лепс уже комментировал отсутствие свадьбы. По словам артиста, вопрос не упирается в финансы или организацию торжества. Он связывает паузу с общей политической обстановкой и неопределённостью, которая влияет на планы многих публичных людей.

Такая позиция выглядит прагматичной: знаменитости всё чаще предпочитают не спешить с громкими событиями, откладывая их до более спокойного времени.