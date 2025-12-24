Киркоров заглянул в будущее и услышал пугающую цифру: именно тогда в его жизни появится любовь

Филиппу Киркорову предсказали настоящую любовь в 92 года

Филипп Киркоров стал гостем свежего выпуска шоу "Натальная карта" на платформе VK Видео, где разговор неожиданно вышел далеко за рамки астрологии. Артист обсудил личную жизнь, отношение к одиночеству и признался, на чём сейчас сосредоточены его главные жизненные приоритеты. Особое внимание в выпуске уделили будущему певца и его взглядам на возраст и любовь.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Натальная карта и взгляд на характер артиста

В рамках программы ведущая Олеся Иванченко впервые составила для Филиппа Киркорова натальную карту. До этого, как признался сам певец, ему уже гадали самыми разными способами — по руке, на кофейной гуще и даже на олове, однако к астрологии он ранее не обращался. При этом артист отметил, что считает собственную жизнь во многом мистической и не исключает влияния символических знаков.

Иванченко начала разбор с черт характера исполнителя. По её словам, Киркорову свойственно стремление к уединению, несмотря на публичность профессии. В личных отношениях, как отметила ведущая, его одновременно тянет к противоположным полюсам — строгости и искушениям, что делает его эмоционально увлекающимся и влюбчивым человеком.

Личная жизнь и неожиданное предсказание

Во время беседы Филипп Киркоров откровенно рассказал о своём нынешнем положении. Артист подчеркнул, что сейчас его сердце свободно, а основное внимание он уделяет творчеству и воспитанию детей. Этот этап он назвал осознанным и спокойным.

Особую реакцию вызвало предсказание, сделанное ведущей шоу.

"Я обязательно желаю вам встретить свою любовь, Филипп. Тут по натальной карте есть такое, сейчас вы удивитесь… Знаете, главная любовь в вашей жизни наступит в 92 года…" — рассказала Олеся Иванченко.

Ответ певца был эмоциональным и искренним.

"А оно мне надо? В 92 года…" — возмутился артист.

В ответ ведущая попыталась объяснить смысл сказанного, подчеркнув, что речь идёт не о страсти, а о глубокой духовной близости. Киркоров, в свою очередь, заметил, что в пожилом возрасте рядом с ним будут дети, и добавил, что считает важным стареть достойно и осмысленно.

Семья, прошлый брак и роль отцовства

Филипп Киркоров был женат лишь однажды. Его брак с Аллой Пугачёвой продлился почти десять лет и завершился разводом в 2005 году. В эфире шоу артист признался, что до сих пор испытывает тёплые чувства к бывшей супруге. В знак уважения и памяти он назвал в её честь дочь.

Сегодня у певца двое детей — Алла-Виктория и Мартин. Им 14 и 13 лет соответственно. Дети появились на свет с помощью суррогатных матерей, и Киркоров неоднократно подчёркивал, что роль отца стала для него одной из самых значимых в жизни.