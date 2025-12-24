Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вокруг Ларисы Долиной разгорелась новая волна обсуждений после её недавнего выхода на сцену. Реакция зрителей оказалась далека от привычных аплодисментов и стала поводом для резких комментариев со стороны коллег. Ситуация быстро вышла за рамки одного концерта и переросла в публичную дискуссию о месте артистов в современной культурной повестке.

Певица Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Певица Лариса Долина

Резкое высказывание коллеги по сцене

Российская певица Вика Цыганова публично раскритиковала Ларису Долину, обратив внимание на реакцию аудитории во время её выступлений. В своём Telegram-канале она опубликовала несколько видеозаписей, на которых слышны свист и недовольный гул из зала. По словам Цыгановой, подобный отклик стал для народной артистки России непривычным и болезненным контрастом с прошлым сценическим опытом.

"Теперь Долина сталкивается не с бурными овациями, а с недовольным ропотом и оскорблениями", — подчеркнула Вика Цыганова.

В публикации артистка заявила, что Ларису Долину освистали во время одного из самых заметных праздничных мероприятий года. Этот эпизод, по её мнению, демонстрирует изменение отношения публики к певице.

Вопрос о связи с аудиторией

Отдельное внимание Цыганова уделила тому, почему Долина продолжает выходить на сцену, несмотря на очевидно негативный настрой части зрителей. Она выразила сомнение в том, что артистка адекватно воспринимает происходящее и осознаёт реакцию аудитории.

"Неужели она настолько оторвана от реальности, что даже не понимает, каким посмешищем выглядит?" — высказалась Вика Цыганова.

Подобные заявления вызвали активное обсуждение в социальных сетях и среди поклонников отечественной эстрады. Пользователи спорят о том, где проходит граница между профессиональным долгом артиста и необходимостью учитывать общественные настроения.

Выступление после громкого судебного решения

Лариса Долина 21 декабря впервые появилась на сцене после решения Верховного суда, связанного с квартирой, ранее проданной певицей. Её возвращение состоялось в рамках концерта "Рождество с Григорием Лепсом". Выход артистки сопровождался свистом и неодобрительными возгласами, что отметили очевидцы мероприятия.

Несмотря на сложный фон, Долина завершила выступление, не прерывая номер. Ситуация стала примером того, как личные и общественные контексты могут напрямую влиять на восприятие даже признанных звёзд сцены.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
