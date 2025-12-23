Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Метаноловая незамерзайка продолжает продаваться в России несмотря на запрет
Арбитражный суд арестовал активы бывших топ‑менеджеров Роснано Чубайса и Уринсона
Омоложение иммунитета возможно без стволовых клеток — Scitechdaily
Зимний огород на подоконнике требует досветки 12–14 часов — Antonovsad
В районе высокогорной станции Танггула воздух ощутимо "тоньше" — Siviaggia
Суперхищник Dunkleosteus жил 380 млн лет назад — CPG
Опечатки в названии бренда указывают на поддельный смартфон — эксперт Корнейчук
Безопасное похудение ограничивает снижение веса до 3 кг в месяц — диетолог Мальцева
Курица Иезавель готовится на сковороде за 40 минут — Allrecipes

Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое

Прохор Шаляпин рассказал, как зритель умер на его концерте
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин рассказал о трагическом случае, который произошёл во время одного из его выступлений. Артист вспомнил этот эпизод в разговоре в шоу "Вопрос ребром". Событие стало для него неожиданным и до сих пор остаётся эмоционально тяжёлым воспоминанием.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Что произошло на концерте

По словам исполнителя, всё случилось прямо во время выступления. Один из зрителей находился в зале, активно участвовал в происходящем и танцевал под музыку. В какой-то момент мужчина внезапно потерял сознание и упал. Это произошло на глазах у артиста и других гостей концерта.

На место сразу попытались прийти на помощь. Присутствующие предприняли реанимационные действия, однако спасти человека не удалось. Концерт был фактически прерван, а атмосфера праздника мгновенно сменилась шоком и растерянностью.

Реакция артиста и личные переживания

Прохор Шаляпин признался, что произошедшее сильно его потрясло. Он отметил, что подобные ситуации выбивают из привычного ритма и заставляют иначе смотреть на сцену, публику и саму жизнь. Осознание того, что трагедия произошла во время радостного события, стало особенно тяжёлым.

"Но я понял, что человек в празднике просто ушёл — резко, безболезненно, никаких страданий. Ни боли, ничего", — отметил Прохор Шаляпин.

По его словам, эта мысль стала для него своеобразным способом справиться с пережитым и принять случившееся.

Концерты и вопросы безопасности

Случай, о котором рассказал артист, вновь поднимает тему безопасности на массовых мероприятиях. Концерты, фестивали и шоу собирают большое количество людей, и даже при хорошем настроении и активной атмосфере могут возникать непредвиденные ситуации. Организаторы всё чаще уделяют внимание медицинскому сопровождению, наличию дежурных врачей и быстрой реакции персонала.

При этом подобные трагедии напоминают, что сцена — это не только музыка, свет и эмоции, но и большая ответственность перед зрителями.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Мягкий пикси вошёл в список актуальных стрижек сезона — Harper’s Bazaar
Красота и стиль
Мягкий пикси вошёл в список актуальных стрижек сезона — Harper’s Bazaar
Китай начал сверхглубокое бурение в Таримском бассейне — Earth
Наука и техника
Китай начал сверхглубокое бурение в Таримском бассейне — Earth
Популярное
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи

Пожар в Нотр-Даме уничтожил часть собора, но открыл тайну, о которой не знали веками. Под руинами нашли технологии, не свойственные Средневековью.

Пожар открыл в стенах Нотр-Дама скобы XII века
Танкер Bella1 уходит от погони: команда показала США, что бандитизм не пройдет
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Мигранты, мегаполисы и пустая земля: цепочка, о которой не говорят
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане
На концерте Лепса случилось то, чего никто не ожидал: Аврора Киба выбрала необычную тактику
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Последние материалы
Прохор Шаляпин рассказал, как зритель умер на его концерте
Зимний огород на подоконнике требует досветки 12–14 часов — Antonovsad
В районе высокогорной станции Танггула воздух ощутимо "тоньше" — Siviaggia
Чернику размножают черенками за 3-4 месяца
Козероги повторяют карму долга и ответственности
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Суперхищник Dunkleosteus жил 380 млн лет назад — CPG
Опечатки в названии бренда указывают на поддельный смартфон — эксперт Корнейчук
Йога укрепляет мышцы живота и ног без кардионагрузки
24 декабря: Ку-клукс-клан, ввод войск в Афганистан и последний герой СССР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.