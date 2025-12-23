Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Соседов отреагировал на нового наставника шоу Голос: после этого назначения многое стало понятно

Соседов не одобрил назначение Асти членом жюри в "Голосе"
Шоу-бизнес

Появление нового наставника в одном из самых известных вокальных шоу страны вызвало заметную общественную реакцию. Анна Асти впервые займёт кресло члена жюри и будет влиять на судьбы начинающих исполнителей. Это решение сразу стало предметом обсуждения в профессиональной среде.

Сергей Соседов
Фото: flickr.com by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сергей Соседов

Анна Асти в жюри "Голоса": реакция музыкального сообщества

Анна Асти присоединилась к команде наставников проекта "Голос", где от решений жюри напрямую зависят карьеры молодых артистов. Формат шоу предполагает не только оценку вокала, но и наставничество, работу с репертуаром и сценическим образом участников. Именно поэтому выбор новых судей традиционно вызывает повышенное внимание со стороны экспертов и зрителей.

Музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на новость скептически. Он отметил, что считает вокальные данные певицы далёкими от эталонных и не понимает логику такого назначения. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

"Я, честно говоря, уже привык, что у нас в последние годы всех дилетантов ставят на важные позиции. Асти теперь будет наставником для молодых исполнителей. Всё бы ничего, но она сама петь не умеет, как она будет учить других? Я никак не пойму, кто такие решения принимает идиотские", — сказал Сергей Соседов.

Вопросы к формату и прозрачности шоу

По словам Соседова, его отношение к проекту "Голос" в целом остаётся настороженным. Он напомнил, что ранее уже высказывал сомнения в объективности музыкального конкурса и принципах отбора.

Критик связал появление новых членов жюри с прошлым опытом шоу, который, по его мнению, повлиял на доверие к формату.

"После ситуации с дочкой Алсу я не верю в этот проект, теперь многое мне становится понятным: если шоу можно купить, то почему бы не поставить в жюри тех, кто не поёт, а мурлыкает", — отметил Сергей Соседов.

Почему состав жюри всегда вызывает споры

Назначение наставников в вокальных шоу почти всегда становится поводом для дискуссий. Зрители ждут от членов жюри безупречной репутации, сильного вокала и педагогического опыта. Продюсеры же нередко делают ставку на популярность, медийность и узнаваемость артистов, рассчитывая на рост рейтингов и интерес к проекту.

В случае с Анной Асти ситуация осложняется тем, что её карьера строилась в первую очередь как поп-исполнительницы, а не вокального педагога. Это и стало основной причиной критики со стороны части музыкального сообщества.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
