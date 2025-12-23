Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Комфорт и свобода без плана Б: философия жизни Авроры Кибы ломает привычные ожидания

Аврора Киба призналась, что не умеет копить деньги
Аврора Киба давно перестала делать вид, что финансовая дисциплина для неё важна. Она открыто говорит о своём отношении к деньгам и не считает нужным подстраиваться под чужие ожидания. Светская жизнь, подарки и помощь близких стали для неё привычной частью реальности. Об этом она рассказала журналистам на презентации нового сезона "Шортс Шоу" Мариам Тилляевой.

Красный кошелёк
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный кошелёк

О деньгах без иллюзий

На мероприятии Аврора Киба честно призналась, что не занимается накоплениями и не рассматривает инвестиции как обязательную часть жизни. По её словам, вопросами финансового будущего она особо не озабочена. Родители с юных лет обеспечивали её всем необходимым, а в дальнейшем ответственность за материальную сторону жизни, как считает девушка, логично переходит к будущему супругу.

"Я не умею копить. У меня есть байеры, которые мне всё время что-то присылают. И вот у кого-то есть алкогольная зависимость, а у кого-то — другая", — смеясь, объяснилась невеста Григория Лепса.

Аврора не скрывает, что покупки происходят спонтанно, а участие байеров делает этот процесс ещё более непрерывным. Такой подход она воспринимает спокойно и без самоиронии, не считая его проблемой.

Пластика как осознанное решение

Помимо разговоров о деньгах, Киба затронула и тему внешности. Девушка рассказала, что решилась на ринопластику, но подчеркнула: серьёзных комплексов у неё никогда не было. Единственной деталью, которая вызывала лёгкое недовольство, стала небольшая горбинка на переносице.

По словам Авроры, операция была продуманным шагом, а не попыткой соответствовать навязанным стандартам. Сейчас она полностью довольна результатом и считает свой внешний вид гармоничным. Вмешательство не стало для неё поводом менять образ жизни или отношение к себе.

Отношение к комфорту и ответственности

Мысли и стремления Авроры Кибы отражают распространённую для публичных персон модель: комфорт, поддержка семьи и отсутствие жёстких финансовых рамок. Она не пытается выдавать свой опыт за универсальный и не призывает повторять его. Скорее, девушка демонстрирует честность в вопросах, которые многие предпочитают обходить стороной.

Такой подход вызывает разные реакции, но сама Аврора относится к этому философски. Для неё важно жить в привычном ритме и не усложнять то, что пока не требует немедленного решения.

Плюсы и минусы жизни без финансового планирования

Отказ от строгого контроля бюджета имеет свои особенности и последствия. Такой образ жизни может быть комфортным, но не всегда универсальным.

С одной стороны, он даёт ощущение свободы и снимает постоянное напряжение, связанное с деньгами. Отсутствие необходимости считать каждую покупку позволяет сосредоточиться на личных интересах, внешности, путешествиях и светской жизни.

С другой стороны, зависимость от поддержки семьи или партнёра ограничивает финансовую самостоятельность. В долгосрочной перспективе отсутствие накоплений и инвестиций может стать уязвимым местом, особенно если обстоятельства изменятся.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
