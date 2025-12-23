Публика охладела, заказы исчезают, но сцена остаётся: что удерживает Долину на плаву

Лариса Долина продолжает выступать, несмотря на гнев публики

Последние выступления Ларисы Долиной всё чаще проходят без привычного ажиотажа, а некоторые концерты и корпоративы и вовсе отменяются. Причиной стал затяжной судебный конфликт вокруг квартиры певицы, который вызвал резонанс и заметно повлиял на отношение части публики. Обсуждение ситуации вышло за рамки юридической плоскости и стало фактором репутационного давления.

Судебный конфликт и его последствия

Сложности для Ларисы Долиной начались после решения суда по делу о продаже квартиры. Недвижимость была возвращена артистке, однако покупатель — Полина Лурье — не получила компенсацию расходов. Суд указал, что взыскивать убытки следует с мошенников, участвовавших в сделке. С таким выводом Лурье не согласилась и обратилась в Верховный суд, после чего дело вернули на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Очередные слушания назначены на 25 декабря.

Реакция зрителей на концертах

На фоне судебных новостей публика стала реагировать на выступления певицы иначе. На одном из первых концертов после огласки артистку освистали, в других случаях зал отвечал холодной тишиной. Смешанная реакция прозвучала и на концерте Григория Лепса, где часть зрителей демонстративно воздерживалась от аплодисментов Долиной.

Отмены корпоративов и осторожность заказчиков

Как сообщает "Царьград", изменения затронули и частные мероприятия. Некоторые корпоративы были отменены, а заказчики объясняли это нежеланием привлекать к себе повышенное внимание на фоне скандала. В результате решения, которые должны были закрыть спор, фактически усложнили публичное положение артистки.

Как ситуацию оценивают светские обозреватели

Несмотря на негативный фон, журналисты и блогеры отмечают, что карьера Ларисы Долиной продолжается. Автор блога "Вера в курсе" считает, что певица выходит на сцену не из-за реакции зрителей, а благодаря устойчивым связям в индустрии. По её мнению, для таких артистов важнее сохранить отношения с влиятельными людьми, чем рассчитывать на массовую поддержку аудитории. При этом блогер подчёркивает, что Долина не ощущает за собой вины и потому не видит причин отказываться от выступлений.

"Когда ты не чувствуешь вину и убежден в своей исключенности, конечно, ты выйдешь на сцену и будешь петь", — говорит автор блога "Вера в курсе".

Сравнение: ситуация до и после суда

Ранее концерты Ларисы Долиной стабильно собирали полные залы, а корпоративные выступления считались престижными. Сейчас посещаемость стала менее предсказуемой, а организаторы чаще оценивают репутационные риски. При этом участие в телевизионных проектах и сборных концертах сохраняется, что говорит о поддержке внутри профессионального сообщества.