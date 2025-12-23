Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Проект с большими ожиданиями обнулился за месяцы: что случилось с компанией Инстасамки

Компания Инстасамки "Рич Флекс" будет ликвидирована
Шоу-бизнес

Юридическое лицо, связанное с блогером и певицей Дарьей Еропкиной, выступающей под псевдонимом Инстасамка, готовится к прекращению существования. Компания создавалась под запуск именной продукции в сегменте FMCG, однако проект так и не вышел за рамки регистрации. За последние месяцы структура была фактически "обнулена" и перестала проявлять признаки хозяйственной активности.

Инстасамка
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Инстасамка

Проект без запуска и продаж

Компания задумывалась как отдельный бизнес под выпуск продуктов питания с узнаваемым брендом — планировались сухарики, чипсы и другие товары повседневного спроса. Такой формат часто используют публичные личности для выхода в розницу и онлайн-каналы продаж, включая маркетплейсы и сетевые магазины. Однако в данном случае до производства, дистрибуции и реального выхода на рынок дело не дошло.

Как сообщает издание "Постньюс", фактическая операционная деятельность так и не была начата. У компании отсутствуют данные о выручке, не зафиксированы коммерческие операции, а сама структура не участвовала в активной работе на рынке FMCG. Это говорит о том, что проект остался на стадии идеи и юридического оформления.

Юридическое состояние и признаки ликвидации

В последние месяцы юрлицо было приведено в формально "пустое" состояние. В официальных реестрах обновили сведения о среднесписочной численности сотрудников — показатель установлен на уровне ноль. Это стандартный признак компаний, которые не ведут деятельность и готовятся к закрытию или ликвидации.

Кроме того, отсутствуют финансовые показатели, характерные даже для минимально работающего бизнеса. Нет оборотов, не зафиксированы расходы, связанные с запуском бренда, производством или логистикой. Такой подход часто используют, если проект решено не развивать дальше.

Регистрация и управленческие детали

ООО "Рич Флекс" было зарегистрировано в августе 2024 года. Компания указана по массовому юридическому адресу, что нередко встречается у организаций, созданных под отдельные проекты или тестовые инициативы. Управляет юрлицом директор, который одновременно связан с несколькими другими компаниями, что также является распространённой практикой в корпоративной структуре.

Подобные параметры не являются нарушением сами по себе, но в совокупности с отсутствием деятельности они усиливают впечатление, что проект изначально не перешёл в активную фазу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
