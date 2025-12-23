Юридическое лицо, связанное с блогером и певицей Дарьей Еропкиной, выступающей под псевдонимом Инстасамка, готовится к прекращению существования. Компания создавалась под запуск именной продукции в сегменте FMCG, однако проект так и не вышел за рамки регистрации. За последние месяцы структура была фактически "обнулена" и перестала проявлять признаки хозяйственной активности.
Компания задумывалась как отдельный бизнес под выпуск продуктов питания с узнаваемым брендом — планировались сухарики, чипсы и другие товары повседневного спроса. Такой формат часто используют публичные личности для выхода в розницу и онлайн-каналы продаж, включая маркетплейсы и сетевые магазины. Однако в данном случае до производства, дистрибуции и реального выхода на рынок дело не дошло.
Как сообщает издание "Постньюс", фактическая операционная деятельность так и не была начата. У компании отсутствуют данные о выручке, не зафиксированы коммерческие операции, а сама структура не участвовала в активной работе на рынке FMCG. Это говорит о том, что проект остался на стадии идеи и юридического оформления.
В последние месяцы юрлицо было приведено в формально "пустое" состояние. В официальных реестрах обновили сведения о среднесписочной численности сотрудников — показатель установлен на уровне ноль. Это стандартный признак компаний, которые не ведут деятельность и готовятся к закрытию или ликвидации.
Кроме того, отсутствуют финансовые показатели, характерные даже для минимально работающего бизнеса. Нет оборотов, не зафиксированы расходы, связанные с запуском бренда, производством или логистикой. Такой подход часто используют, если проект решено не развивать дальше.
ООО "Рич Флекс" было зарегистрировано в августе 2024 года. Компания указана по массовому юридическому адресу, что нередко встречается у организаций, созданных под отдельные проекты или тестовые инициативы. Управляет юрлицом директор, который одновременно связан с несколькими другими компаниями, что также является распространённой практикой в корпоративной структуре.
Подобные параметры не являются нарушением сами по себе, но в совокупности с отсутствием деятельности они усиливают впечатление, что проект изначально не перешёл в активную фазу.
Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай.