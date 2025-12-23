Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Слова сказаны, выводы сделаны: реакция Собчак на интервью Товстик оказалась жёсткой

Собчак заявила, что Елена Товстик винит во всём Диброву
Шоу-бизнес

История громкого развода на Рублёвке неожиданно получила продолжение и вышла за рамки частного конфликта. В центре внимания — эмоциональное интервью Елены Товстик и реакция на него Ксении Собчак. Журналистка признаётся, что не собиралась погружаться в эту тему, но сюжет оказался слишком показательным.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ксения Собчак

Почему Собчак решила вмешаться в историю

Ксения Собчак объяснила, что сначала наблюдала за происходящим со стороны и не планировала делать материал, однако цепочка публичных высказываний и намёков превратила личную драму в обсуждаемый светский сюжет. В итоге журналистка решила не пересказывать слухи, а получить информацию напрямую.

Для этого она пригласила на интервью Елену Товстик — бывшую супругу Романа Товстика, который сейчас строит отношения с Полиной Дибровой. Формат беседы позволил выслушать позицию женщины без посредников и комментариев третьих лиц.

После разговора Собчак сформулировала собственный вывод: эмоциональное состояние героини не позволяет ей трезво оценивать происходящее. По мнению журналистки, последствия развода всё ещё слишком болезненны, чтобы воспринимать ситуацию без личных обвинений.

"Елена винит во всём Полину. Мол, увела мужа из семьи, напоила чёрт знает чем и приворожила", — написала Ксения Собчак, презентуя интервью в личном блоге.

Что говорила Елена Товстик о причинах расставания

В интервью Елена Товстик попыталась объяснить, почему её брак распался. Она рассуждала о различиях в отношениях и о том, что, по её словам, новая избранница Романа была готова к тем аспектам совместной жизни, на которые сама она не соглашалась.

По словам Товстик, речь шла не о чувствах или бытовых конфликтах, а о несовпадении ожиданий внутри брака. Женщина подчеркнула, что не считала возможным идти на компромиссы в интимных вопросах, которые противоречили её личным границам.

Эта часть интервью вызвала активное обсуждение, поскольку Елена фактически связала уход мужа не с кризисом отношений, а с появлением третьего человека и иным форматом близости.

Конфликт с адвокатом и неожиданные подробности

Отдельное внимание в разговоре было уделено бракоразводному процессу. Елена Товстик рассказала, почему отказалась от услуг адвоката Кати Гордон, которая представляла её интересы на определённом этапе.

По словам героини интервью, сотрудничество оказалось непростым. Она заявила, что адвокат настаивала на продолжении работы и, как утверждает Товстик, пыталась оказать давление, чтобы сохранить её в числе клиентов.

Эти заявления стали ещё одним поводом для обсуждений, поскольку затронули тему доверия между клиентом и юристом в публичных и конфликтных разводах.

Сравнение взглядов: позиция Собчак и Товстик

В этой истории заметно различие в подходах. Елена Товстик рассматривает произошедшее через призму личной боли и утраты, связывая все события с конкретными людьми. Ксения Собчак, напротив, пытается отделить эмоции от фактов и обращает внимание на психологическое состояние героини.

Такое расхождение подчёркивает, как по-разному участники и наблюдатели воспринимают одну и ту же ситуацию. Для одной стороны это личная трагедия, для другой — пример того, как эмоции мешают объективной оценке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
