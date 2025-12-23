Григорий Лепс подробно объяснил, почему не спешит со свадьбой с Авророй Кибой. Артист признался, что решение связано не с личными обстоятельствами, а с общей обстановкой в стране. По его словам, нынешнее время не располагает к пышным торжествам, несмотря на готовность певца взять на себя все организационные вопросы. Об этом артист рассказал на презентации нового сезона "Шортс шоу" Мариам Тилляевой.
Григорий Лепс отметил, что ключевым фактором стала текущая общественно-политическая ситуация. Он подчеркнул, что дело вовсе не в финансах или сложностях с подготовкой мероприятия, а в эмоциональном фоне, который не совпадает с форматом большого праздника. Певец дал понять, что не хочет устраивать масштабное событие, пока в стране идут серьёзные процессы, затрагивающие миллионы людей.
"Сейчас не очень простое время. СВО и так далее и тому подобное. Дело не в деньгах, деньги я найду. Иногда они у меня водятся, но сама атмосфера не располагает к тому, чтобы мы закатили…" — передаёт слова певца Super.
При этом Лепс не говорит о полном отказе от свадьбы. Он подчёркивает, что это именно отсрочка, продиктованная внутренним ощущением уместности. Артист старается действовать деликатно и не превращать личное событие в контраст с происходящим вокруг. Такой подход он называет вопросом уважения и времени, а не сомнений в отношениях.
Отдельно Лепс упомянул, что рассматривает возможность написать письмо президенту. По словам артиста, он хотел бы не только получить некое символическое разрешение на проведение торжества, но и пригласить Владимира Путина на свадьбу. Певец не скрывает, что понимает необычность такого шага, однако относится к этому с надеждой и юмором, рассчитывая, что приглашение будет воспринято благожелательно.
Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай.