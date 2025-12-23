Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яркий экран в темноте усиливает зрительное напряжение — офтальмолог Горбачева
Вашингтон сохраняет прагматичный курс в отношении Москвы — политолог Барабанов
Красные жидкие румяна стали трендом в макияже благодаря естественному финишу — Bovary
Три резиденции Деда Мороза откроются в Тамбовской области — Дзасохов
Лук шалот для подоконника даёт более густую зелень — Вероника Поливкина
Учёные PNAS связали присутствие боратов с запуском мира РНК
Дружеские связи замедляют биологическое старение дельфинов — биолог Гербер
Ипотека в нынешних условиях несет высокие риски — экономист Лежава
Система Одуванчик защищает танки от дронов-камикадзе — военный эксперт Клупов

Пышной свадьбы пока не будет: Лепс намекнул на особые обстоятельства и редкого гостя

Григорий Лепс отложил свадьбу с Авророй Кибой из-за СВО
Шоу-бизнес

Григорий Лепс подробно объяснил, почему не спешит со свадьбой с Авророй Кибой. Артист признался, что решение связано не с личными обстоятельствами, а с общей обстановкой в стране. По его словам, нынешнее время не располагает к пышным торжествам, несмотря на готовность певца взять на себя все организационные вопросы. Об этом артист рассказал на презентации нового сезона "Шортс шоу" Мариам Тилляевой.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Почему свадьба пока откладывается

Григорий Лепс отметил, что ключевым фактором стала текущая общественно-политическая ситуация. Он подчеркнул, что дело вовсе не в финансах или сложностях с подготовкой мероприятия, а в эмоциональном фоне, который не совпадает с форматом большого праздника. Певец дал понять, что не хочет устраивать масштабное событие, пока в стране идут серьёзные процессы, затрагивающие миллионы людей.

"Сейчас не очень простое время. СВО и так далее и тому подобное. Дело не в деньгах, деньги я найду. Иногда они у меня водятся, но сама атмосфера не располагает к тому, чтобы мы закатили…" — передаёт слова певца Super.

Личное решение без отмены планов

При этом Лепс не говорит о полном отказе от свадьбы. Он подчёркивает, что это именно отсрочка, продиктованная внутренним ощущением уместности. Артист старается действовать деликатно и не превращать личное событие в контраст с происходящим вокруг. Такой подход он называет вопросом уважения и времени, а не сомнений в отношениях.

Письмо президенту и неожиданный жест

Отдельно Лепс упомянул, что рассматривает возможность написать письмо президенту. По словам артиста, он хотел бы не только получить некое символическое разрешение на проведение торжества, но и пригласить Владимира Путина на свадьбу. Певец не скрывает, что понимает необычность такого шага, однако относится к этому с надеждой и юмором, рассчитывая, что приглашение будет воспринято благожелательно.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
