Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Производители продуктов питания уведомили ретейлеров о возможном увеличении цен
Григорий Лепс отложил свадьбу с Авророй Кибой из-за СВО
Яркий экран в темноте усиливает зрительное напряжение — офтальмолог Горбачева
Вашингтон сохраняет прагматичный курс в отношении Москвы — политолог Барабанов
Красные жидкие румяна стали трендом в макияже благодаря естественному финишу — Bovary
Три резиденции Деда Мороза откроются в Тамбовской области — Дзасохов
Лук шалот для подоконника даёт более густую зелень — Вероника Поливкина
Учёные PNAS связали присутствие боратов с запуском мира РНК
Дружеские связи замедляют биологическое старение дельфинов — биолог Гербер

Олег Меньшиков услышал неожиданное от Ляйсан Утяшевой: выпуск Дерзкой готовки пошёл не по сценарию

Ляйсан Утяшева призналась, что была влюблена в Меньшикова
Шоу-бизнес

Новый выпуск шоу "Дерзкая готовка" неожиданно получился особенно личным и тёплым. В центре внимания оказались не рецепты, а искренние признания и воспоминания из прошлого. Эмоциональный диалог связал кино, первую влюблённость и судьбоносные знакомства.

Олег Меньшиков
Фото: commons.wikimedia.org by Victor Dmitriev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Олег Меньшиков

Откровение в студии

Гостем выпуска стал актёр Олег Меньшиков, и именно ему ведущая Ляйсан Утяшева адресовала слова, которые редко звучат в развлекательных программах. Разговор плавно ушёл от формата интервью к личной истории, связанной с фильмом "Сибирский цирюльник", который в своё время произвёл на неё сильное впечатление.

"Смотрю на вас и хочу вам признаться честно: после "Сибирского цирюльника" я влюбилась, влюбилась в вас серьёзно. Тогда была маленькая девочка, и вы мой… Господи, как же это можно сказать… Ну, сейчас модно говорить "краш", — призналась ведущая шоу Ляйсан Утяшева.

По словам спортсменки, этот экранный образ стал для неё важной эмоциональной точкой отсчёта. Она подчеркнула, что подобные впечатления часто остаются с человеком на годы и незаметно формируют отношение к людям и поступкам.

Как прошлые эмоции влияют на настоящее

Продолжая разговор, Утяшева связала свою детскую влюблённость с реальными событиями взрослой жизни. Она отметила, что именно этот образ во многом определил её симпатии и в итоге привёл к знакомству с будущим мужем Павлом Волей.

"Вам Павел позвонил, тот самый раздолбай, в которого я влюбилась. То есть вы сформировали мой вкус, и это привело меня к Пашке", — поделилась Ляйсан Утяшева.

Именно Павел Воля, как рассказала ведущая, стал инициатором приглашения актёра в проект. Так личная история органично вписалась в формат телешоу, объединив кино, юмор и семейные связи.

Личное в формате шоу

Подобные моменты делают развлекательные проекты более живыми и запоминающимися. Зрители ценят не только известных гостей, но и искренность, с которой ведущие делятся собственным опытом. В случае "Дерзкой готовки" это работает особенно органично, дополняя атмосферу непринуждённого общения.

Телешоу с элементами интервью всё чаще уходят от строгих сценариев, позволяя спонтанным признаниям становиться частью эфира. Такой подход усиливает эмоциональный отклик и делает выпуск обсуждаемым за пределами студии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Новости спорта
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Новости спорта
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер Мы боялись не того "Скайнета": ИИ может развязать ядерную войну без кнопки “Пуск” Олег Володин Газотурбинные поезда начали испытывать в США в 1967 году Сергей Милешкин
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Конец года повышает чувствительность к ожиданиям и сравнениям
Дружеские связи замедляют биологическое старение дельфинов — биолог Гербер
Ипотека в нынешних условиях несет высокие риски — экономист Лежава
Система Одуванчик защищает танки от дронов-камикадзе — военный эксперт Клупов
Правило одна семья одна ипотека введу для льготных кредитов — депутат Кошелев
ВОЗ зафиксировала ускоренный рост заболеваемости гриппом K
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики
Юлия Сластен предупредила о риске ЖКТ при употреблении новогодних салатов утром
Ляйсан Утяшева призналась, что была влюблена в Меньшикова
Миндальные вафли готовят на миндальной муке, молоке и экстракте — SimplyRecipes
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.