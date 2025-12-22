Олег Меньшиков услышал неожиданное от Ляйсан Утяшевой: выпуск Дерзкой готовки пошёл не по сценарию

Ляйсан Утяшева призналась, что была влюблена в Меньшикова

Новый выпуск шоу "Дерзкая готовка" неожиданно получился особенно личным и тёплым. В центре внимания оказались не рецепты, а искренние признания и воспоминания из прошлого. Эмоциональный диалог связал кино, первую влюблённость и судьбоносные знакомства.

Откровение в студии

Гостем выпуска стал актёр Олег Меньшиков, и именно ему ведущая Ляйсан Утяшева адресовала слова, которые редко звучат в развлекательных программах. Разговор плавно ушёл от формата интервью к личной истории, связанной с фильмом "Сибирский цирюльник", который в своё время произвёл на неё сильное впечатление.

"Смотрю на вас и хочу вам признаться честно: после "Сибирского цирюльника" я влюбилась, влюбилась в вас серьёзно. Тогда была маленькая девочка, и вы мой… Господи, как же это можно сказать… Ну, сейчас модно говорить "краш", — призналась ведущая шоу Ляйсан Утяшева.

По словам спортсменки, этот экранный образ стал для неё важной эмоциональной точкой отсчёта. Она подчеркнула, что подобные впечатления часто остаются с человеком на годы и незаметно формируют отношение к людям и поступкам.

Как прошлые эмоции влияют на настоящее

Продолжая разговор, Утяшева связала свою детскую влюблённость с реальными событиями взрослой жизни. Она отметила, что именно этот образ во многом определил её симпатии и в итоге привёл к знакомству с будущим мужем Павлом Волей.

"Вам Павел позвонил, тот самый раздолбай, в которого я влюбилась. То есть вы сформировали мой вкус, и это привело меня к Пашке", — поделилась Ляйсан Утяшева.

Именно Павел Воля, как рассказала ведущая, стал инициатором приглашения актёра в проект. Так личная история органично вписалась в формат телешоу, объединив кино, юмор и семейные связи.

Личное в формате шоу

Подобные моменты делают развлекательные проекты более живыми и запоминающимися. Зрители ценят не только известных гостей, но и искренность, с которой ведущие делятся собственным опытом. В случае "Дерзкой готовки" это работает особенно органично, дополняя атмосферу непринуждённого общения.

Телешоу с элементами интервью всё чаще уходят от строгих сценариев, позволяя спонтанным признаниям становиться частью эфира. Такой подход усиливает эмоциональный отклик и делает выпуск обсуждаемым за пределами студии.