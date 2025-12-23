Аврора Киба раскрыла своё отношение к иску Виктории Бони: исход кажется предрешённым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аврора Киба уверена в своей победе над Викторией Боней
Шоу-бизнес

Аврора Киба публично высказалась о громком конфликте с Викторией Боней и дала понять, что настроена решительно. Девушка уверена в своей правоте и не сомневается в исходе возможного судебного разбирательства. Параллельно она поделилась подробностями личной жизни и планов на свадьбу с известным артистом Григорием Лепсом. Об этом сообщает Super со ссылкой на презентацию нового сезона "Шортс шоу" Мариам Тилляевой.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

Юридический спор и уверенность в победе

Аврора Киба заявила, что не видит в своих словах в адрес Виктории Бони состава клеветы и считает обвинения в свою сторону необоснованными. По её словам, речь не шла о раскрытии какой-либо тайной информации, а обсуждаемые факты уже известны в определённом кругу. Девушка подчеркнула, что готова отстаивать свою позицию в правовом поле и не испытывает тревоги перед возможным разбирательством.

"Я не рассказала тайну людям. Я тайну не рассказывала. Все, кто знает, — они знают. Да, публично это никто не говорит. Давайте мы доживём до заседания. Мы не проигрываем. Там юристы не очень хорошие. Наши юристы перебьют всех", — заявила Аврора Киба на мероприятии.

Она дала понять, что её сторона уже заручилась поддержкой профессиональной команды адвокатов. В светской среде подобные конфликты нередко переходят в юридическую плоскость, особенно когда речь идёт о публичных высказываниях и репутационных рисках.

Почему свадьба с Лепсом откладывается

Помимо обсуждения судебного спора Аврора затронула и тему свадьбы с Григорием Лепсом. По её словам, торжество решили перенести на неопределённый срок, несмотря на активную подготовку на раннем этапе. Пара даже пыталась составить список гостей, но масштабы будущего праздника оказались внушительными.

Аврора призналась, что в предварительном списке оказалось около 700 человек. Такое количество гостей автоматически делает мероприятие крупным светским событием, требующим серьёзных организационных и финансовых ресурсов. По мнению невесты, сейчас не самый подходящий момент для столь пышного торжества.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
