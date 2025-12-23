Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пересадка с делением сняла перегрузку корней у орхидей — Mein Schoener Garten
Овощи и зелень стали основой меню в год Огненной Лошади
Завод Heineken в бразильском городке неожиданно прекратил производство
Бойлер в доме используется для отопления, а не для подачи воды в душ — BobVila
Акции ЮГК взлетели на Московской бирже на фоне роста цен на золото
Revolut закрывает счета украинских клиентов из-за требований законодательства
Тараканы чаще всего проникают в дома через окна и двери — Estadao
Экспресс-диеты перед выходом в свет приводят к потере воды, а не объёмов
Голубой окрас песца встречается у 1–5 % популяции в Арктике

Спокойный клип и тяжёлый подтекст: что не понравилось Иосифу Пригожину в новой песне Пугачёвой

Новая песня Пугачёвой разочаровала Иосифа Пригожина
Шоу-бизнес

Новая песня Аллы Пугачёвой снова стала поводом для обсуждений и эмоциональных комментариев. Работа, представленная вместе с клипом, вызвала у части публики ассоциации с личной исповедью, но не все услышали в ней искренность. Своё отношение к треку высказал продюсер Иосиф Пригожин, известный прямолинейными оценками. Об этом сообщает Teleprogramma.org.

Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин

Реакция Иосифа Пригожина на новую работу Примадонны

Продюсер считает, что свежая песня Аллы Пугачёвой — это не столько откровение, сколько очередной жест, обращённый к окружающим. По его мнению, артистка снова подчёркивает собственную исключительность и дистанцию между собой и остальными.

"Эта песня в каком-то смысле вызов. Понятно, что все мы смертные. Дело не в ней самой, а в том, что пути могут по-разному расходиться, но то, что Алла Пугачёва вновь себя поставила выше всех, собственно говоря, она так и делала всё время. Я не верю в честность в последнее время. Я могу сказать, что я разочарован сильно", — отметил продюсер Иосиф Пригожин.

Он подчеркнул, что воспринимает композицию не как личную историю или эмоциональную исповедь, а как высказывание с более широким, в том числе общественным подтекстом. Такая подача, по его словам, и стала причиной разочарования.

О чём песня "Давай просто жить"

Новый трек Аллы Пугачёвой был записан уже за пределами России. Композиция получила название "Давай просто жить" и построена вокруг размышлений о боли, взлётах и падениях, с которыми сталкивается каждый человек.

"Вновь падения и взлёты, боль и успех, и билет в один конец лишь есть у всех. По судьбе летим неровно — то вниз, то вверх. Некуда спешить, некуда спешить — ой, давай просто жить", — поётся в песне.

В клипе певица появляется в светлом пудровом платье, прогуливаясь по морскому берегу. Визуальный ряд подчёркивает спокойный, созерцательный характер видео и усиливает философское настроение композиции.

Где сейчас живёт Алла Пугачёва

После отъезда из России в 2022 году Алла Пугачёва вместе с семьёй обосновалась в Израиле, однако из-за обострения ситуации в регионе артистка с детьми позже переехала на Кипр. В настоящее время она живёт в Лимасоле.

Певица периодически публикует кадры с прогулок и делится фрагментами повседневной жизни. Эти снимки часто становятся поводом для обсуждений не меньше, чем её музыкальные релизы.

Сравнение: новая песня Пугачёвой и её ранние лирические хиты

Ранние композиции Аллы Пугачёвой чаще строились вокруг личных переживаний, любовных драм и эмоциональных признаний. Они воспринимались как истории "от первого лица", понятные широкой аудитории. В новой песне акцент смещён в сторону обобщённых размышлений о судьбе, времени и жизненном пути.

При этом музыкальная форма стала более сдержанной, без ярких кульминаций. Для одних слушателей это выглядит как зрелая философия, для других — как дистанция и холодность, о которых и говорит Иосиф Пригожин.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Новости спорта
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Популярное
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне

Пищевая сода помогает справляться с засорами без агрессивной химии. Рассказываем, как безопасно очистить слив и поддерживать его в рабочем состоянии.

Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Газотурбинные поезда начали испытывать в США в 1967 году Сергей Милешкин Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова
Убийство генерала Сарварова: ответный симметричный удар по бандеровцам необходим
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Либеральные реформы привели к вымиранию сёл — Максим Шевченко
Леопардовый принт сохранил статус базового элемента гардероба — ND+
Ближайший период станет временем поиска баланса и стабильности
Астипалая развила экотуризм и медленные путешествия — заместитель Камбылис
Пересадка с делением сняла перегрузку корней у орхидей — Mein Schoener Garten
Овощи и зелень стали основой меню в год Огненной Лошади
Завод Heineken в бразильском городке неожиданно прекратил производство
На Ладоге фиксируются необъяснимые подводные "баррантиды"
Большинство видов пираний питается фруктами и растениями — Science & Vie
Бойлер в доме используется для отопления, а не для подачи воды в душ — BobVila
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.