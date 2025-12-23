Спокойный клип и тяжёлый подтекст: что не понравилось Иосифу Пригожину в новой песне Пугачёвой

Новая песня Пугачёвой разочаровала Иосифа Пригожина

Новая песня Аллы Пугачёвой снова стала поводом для обсуждений и эмоциональных комментариев. Работа, представленная вместе с клипом, вызвала у части публики ассоциации с личной исповедью, но не все услышали в ней искренность. Своё отношение к треку высказал продюсер Иосиф Пригожин, известный прямолинейными оценками. Об этом сообщает Teleprogramma.org.

Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин

Реакция Иосифа Пригожина на новую работу Примадонны

Продюсер считает, что свежая песня Аллы Пугачёвой — это не столько откровение, сколько очередной жест, обращённый к окружающим. По его мнению, артистка снова подчёркивает собственную исключительность и дистанцию между собой и остальными.

"Эта песня в каком-то смысле вызов. Понятно, что все мы смертные. Дело не в ней самой, а в том, что пути могут по-разному расходиться, но то, что Алла Пугачёва вновь себя поставила выше всех, собственно говоря, она так и делала всё время. Я не верю в честность в последнее время. Я могу сказать, что я разочарован сильно", — отметил продюсер Иосиф Пригожин.

Он подчеркнул, что воспринимает композицию не как личную историю или эмоциональную исповедь, а как высказывание с более широким, в том числе общественным подтекстом. Такая подача, по его словам, и стала причиной разочарования.

О чём песня "Давай просто жить"

Новый трек Аллы Пугачёвой был записан уже за пределами России. Композиция получила название "Давай просто жить" и построена вокруг размышлений о боли, взлётах и падениях, с которыми сталкивается каждый человек.

"Вновь падения и взлёты, боль и успех, и билет в один конец лишь есть у всех. По судьбе летим неровно — то вниз, то вверх. Некуда спешить, некуда спешить — ой, давай просто жить", — поётся в песне.

В клипе певица появляется в светлом пудровом платье, прогуливаясь по морскому берегу. Визуальный ряд подчёркивает спокойный, созерцательный характер видео и усиливает философское настроение композиции.

Где сейчас живёт Алла Пугачёва

После отъезда из России в 2022 году Алла Пугачёва вместе с семьёй обосновалась в Израиле, однако из-за обострения ситуации в регионе артистка с детьми позже переехала на Кипр. В настоящее время она живёт в Лимасоле.

Певица периодически публикует кадры с прогулок и делится фрагментами повседневной жизни. Эти снимки часто становятся поводом для обсуждений не меньше, чем её музыкальные релизы.

Сравнение: новая песня Пугачёвой и её ранние лирические хиты

Ранние композиции Аллы Пугачёвой чаще строились вокруг личных переживаний, любовных драм и эмоциональных признаний. Они воспринимались как истории "от первого лица", понятные широкой аудитории. В новой песне акцент смещён в сторону обобщённых размышлений о судьбе, времени и жизненном пути.

При этом музыкальная форма стала более сдержанной, без ярких кульминаций. Для одних слушателей это выглядит как зрелая философия, для других — как дистанция и холодность, о которых и говорит Иосиф Пригожин.