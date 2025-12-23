На концерте Лепса случилось то, чего никто не ожидал: Аврора Киба выбрала необычную тактику

Аврора Киба не стала знакомиться с бывшей женой Лепса

Аврора Киба прокомментировала ситуацию, которая привлекла внимание публики на одном из недавних концертов Григория Лепса. Речь зашла о присутствии в зале Анны Шаплыковой — бывшей супруги артиста. Аврора объяснила, как относится к этому и почему предпочла держать дистанцию. Об этом сообщает Super со ссылкой на выступление девушки на презентации нового сезона "Шортс шоу" Мариам Тилляевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рихтер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

Отношение к прошлому без лишних жестов

Аврора Киба подчеркнула, что не испытывает дискомфорта из-за присутствия Анны Шаплыковой на концерте Лепса, даже несмотря на то, что экс-супруга артиста сидела в первом ряду. По словам девушки, она осознанно не стала подходить для знакомства, посчитав такой шаг некорректным в данной ситуации.

"Это неуместно кого-то нервировать, это просто не нужно. Это как знаки, знаете, приличия какого-то, уважения", — поделилась Аврора Киба.

Она дала понять, что подобная сдержанность — не проявление холодности, а, напротив, попытка сохранить спокойную атмосферу и не создавать лишнего напряжения.

Публичные мероприятия и личные границы

Аврора отметила, что публичные выходы, концерты и светские события часто объединяют людей с разным прошлым, особенно если речь идёт о шоу-бизнесе. В таких обстоятельствах, по её мнению, особенно важно соблюдать негласные правила этикета и уважать личные границы всех участников.

По словам Кибы, отсутствие демонстративных жестов помогает избежать ненужных домыслов и сохранить нейтральный тон общения, что особенно актуально, когда в центре внимания оказывается личная история.

Подготовка к свадьбе без спешки

Затронула Аврора и тему предстоящей свадьбы с Григорием Лепсом. По её словам, торжество действительно планируется масштабным: предварительное число гостей может достигнуть около 700 человек, однако в нынешних условиях девушка считает неуместным устраивать пышное празднование.

Она дала понять, что формат мероприятия ещё обсуждается, а окончательное решение будет приниматься с учётом обстоятельств, а не ожиданий со стороны.

Контекст прошлых отношений

Анна Шаплыкова и Григорий Лепс официально развелись в 2021 году после 20 лет брака. За это время у пары родились трое детей — Ева, Николь и Иван. Несмотря на расставание, бывшие супруги продолжают оставаться в поле внимания общественности, особенно на крупных культурных событиях и концертах артиста.