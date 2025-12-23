Звёздный блеск померк за одну ночь: полиция вскрыла тёмную сторону турецкой элиты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Турции задержали актрису "Великолепного века" Эзги Эюбоглу
Шоу-бизнес

Турецкий шоу-бизнес оказался в центре масштабного расследования, которое уже называют одной из самых громких кампаний последних лет. В стране проходят обыски, задержания и экспертизы, затронувшие известных актёров, музыкантов и инфлюэнсеров. Власти открыто заявляют: речь идёт о борьбе с наркотиками в закрытых богемных кругах.

Стамбул
Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стамбул

Масштабная операция против "элитной" наркосреды

Правоохранительные органы Турции развернули широкую кампанию против распространения и употребления наркотиков среди представителей культурной и медийной среды. Рейды проходят одновременно в нескольких регионах страны, но основной фокус сосредоточен на Стамбуле, где традиционно сконцентрирована артистическая и креативная элита. Под проверки попали актёры сериалов, певцы, художники, блогеры и другие публичные фигуры, чья жизнь долгое время оставалась вне поля зрения силовиков.

Отмечается, что инициатива исходила лично от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который дал прямое поручение МВД усилить контроль за "привилегированными" слоями общества. В российских соцсетях и медиа эту линию сравнивают с резонансными светскими скандалами, подчёркивая жёсткость и демонстративность турецкого подхода.

Кто оказался под прицелом полиции

В Стамбуле были задержаны восемь человек, среди которых — актриса Эзги Эюбоглу. Российскому зрителю она хорошо знакома по сериалу "Великолепный век", где сыграла Айбиге-хатун, дочь крымского хана. Позднее артистку отпустили без предъявления обвинений, однако сама процедура задержания и проверки стала для многих показательным сигналом.

Во время рейдов у задержанных берут анализы, включая исследование волос, что позволяет выявить следы запрещённых веществ даже спустя длительное время после употребления. Такой метод давно используется в медицинской и криминалистической практике и считается одним из самых надёжных.

Почему внимание приковано к гаджетам

Как сообщает "Царьград", особый интерес следствия вызывают телефоны и другие цифровые устройства. Именно там хранится массив данных, способный пролить свет не только на употребление наркотиков, но и на возможные каналы их распространения. Речь идёт о переписках, фото- и видеоматериалах с закрытых вечеринок, доступ к которым ранее имел ограниченный круг лиц.

Эксперты считают, что операция тщательно спланирована и носит не только правовой, но и политико-символический характер. Выбор районов для рейдов — богемных и вестернизированных кварталов Стамбула — подчёркивает адресность сигнала обществу и консервативному электорату.

Сравнение подходов: Турция и другие страны

В Турции борьба с наркотиками среди знаменитостей ведётся публично и жёстко, без скидок на статус и популярность. В ряде других стран подобные расследования чаще ограничиваются закрытыми проверками или административными мерами. Турецкая модель делает ставку на демонстративность, считая её инструментом профилактики и общественного воздействия.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
В Турции задержали актрису "Великолепного века" Эзги Эюбоглу
