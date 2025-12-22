Личная драма превратилась в публичный триллер: Катя Гордон прокомментировала обвинения Елены Товстик

Катя Гордон назвала враньём обвинения Елены Товстик

После громкого расставания Полины Дибровой с мужем и её ухода к женатому бизнесмену Роману Товстику внимание общественности переключилось на другую сторону этой истории. Интересы обманутой супруги предпринимателя Елены Товстик сначала представляла юрист и медиаперсона Катя Гордон, однако спустя несколько месяцев их сотрудничество неожиданно завершилось.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Гордон

Почему сотрудничество прекратилось

По словам Елены Товстик, инициатором разрыва стала именно она. Женщина утверждает, что это решение вызвало резкую реакцию со стороны Кати Гордон. После прекращения работы, как заявляет Товстик, юрист якобы начала оказывать давление, угрожая "случайной" публикацией материалов интимного характера. Елена также рассказала, что во время совместной работы чувствовала жёсткий контроль над своими действиями и публичными заявлениями.

Интервью и публичность

Отдельным пунктом конфликта стали медийные выходы Товстик. Она утверждала, что большое интервью у Андрея Малахова и участие в светских мероприятиях происходили не по её желанию. Однако Катя Гордон опровергла эти обвинения, записав видеообращение.

"Лена, есть документы, которые ты подписывала, в частности, с Андреем Малаховым. Ты получаешь за эти интервью очень немаленькие деньги. И, кстати, об этом я тоже узнала постфактум. Это была твоя инициатива. За одно из интервью ты получила миллион рублей. Поэтому, когда ты рассказываешь о том, что тебя всё время заставляли, — это враньё", — заявила юрист.

Личная история и новые обвинения

Осенью Елена перенесла операцию на груди из-за повреждённого импланта. Хирургическое вмешательство проводил специалист из Дубая Максим Иванчук, а финансовую сторону, по словам Гордон, обеспечил Роман Товстик. При этом, как утверждает юрист, между сторонами существовало конкретное условие.

"Одно из условий — отзыв доверенности у Кати Гордон. То есть меня в прямом смысле слова, ребят, продали в своё время за сиськи", — сказала она.

Катя также подчеркнула, что голосовые сообщения, ставшие поводом для обвинений, были вырваны из контекста и не имели цели давления или манипуляции.

Позиция Гордон и оценка ситуации

Несмотря на резкий конфликт, Гордон заявила, что по-прежнему считает Елену Товстик пострадавшей стороной.

"Я вляпалась в какую-то совершенно жуткую свингерскую историю и уходила огородами, получив ещё по носу, значит, на прощание. Я хочу сказать следующее, Елена — это жертва, в том числе некого сексуального такого поведения в их семье, попадает к Товстику, будучи очень юной женщиной. Ей нужна помощь. Поэтому могу ли я обижаться на жертву?" — отметила Гордон.

Юрист также заявила, что, по её информации, Роман Товстик поощрял супругу деньгами за новшества в интимной жизни. Гордон рекомендовала ей обратиться за профессиональной психотерапевтической помощью.

"Обязательно разбери там всё то, что стало традицией в вашей семье. Бабки не главное. И секс с поощрением деньгами — это опасная штука. В цивилизованном мире это давно понятно. Женщина стоит дороже, чем любые деньги. И отношения с мужчиной должны строиться не на вечном желании его удержать ребёнком или развеселить с помощью каких-то сексуальных отклонений", — обратилась Гордон к многодетной матери.

Опыт работы и выводы

Катя Гордон призналась, что её профессиональная деятельность почти всегда связана со скандалами и конфликтами, а клиенты нередко ведут себя непредсказуемо.

"Мой прокол был в том, что Лена человек нестабильный. Вот она тебя предаёт, потом просит прощения, плачет. И в какой-то момент ты уже эмоционально вписываешься в компанию нездоровых людей и начинаешь себе, наверное, позволять что-то лишнее", — пояснила юрист.

Сравнение позиций Елены Товстик и Кати Гордон

История получила две противоположные трактовки. Елена настаивает на давлении и шантаже, тогда как Катя Гордон говорит о добровольных решениях и личной ответственности. В первом случае акцент делается на психологическое давление и зависимость, во втором — на осознанные шаги и подписанные договорённости. Обе версии опираются на личный опыт участниц и отражают разные взгляды на одни и те же события.