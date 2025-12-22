Развод с побочными эффектами: Елена Товстик заявила об угрозах со стороны Кати Гордон

Елена Товстик заявила, что Катя Гордон её шантажировала

Елена Товстик впервые публично рассказала о давлении, с которым, по её словам, столкнулась в период развода. В откровенном интервью Ксении Собчак она описала ситуацию, когда личный конфликт оказался переплетён с публичным пространством и угрозами репутационного характера. По словам Товстик, события разворачивались в особенно уязвимый для неё момент — сразу после медицинского вмешательства.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрист Катя Гордон

Давление в разгар развода

Елена Товстик сообщила, что угрозы якобы исходили от Кати Гордон, которая в начале бракоразводного процесса представляла её интересы как адвокат. По словам Товстик, от неё требовали срочно публиковать посты о расставании с бизнесменом, несмотря на тяжёлое состояние после наркоза. Она подчёркивает, что физически и эмоционально не была готова к подобным действиям.

"Я приняла решение не выставлять никаких постов, потому что для этого нужно быть в сознании, в нормальном состоянии. Она говорит: "Либо ты сегодня выставляешь, либо я делаю выводы". Находит людей и начинает меня шантажировать: "Если ты сейчас не выставишь пост, я опорочу твою репутацию святой матери шестерых детей", — рассказала Елена Товстик.

Угрозы и репутационные риски

По утверждению Товстик, ситуация не ограничилась устными требованиями. Она заявила, что адвокат якобы пыталась воздействовать на окружение семьи, чтобы получить и распространить компрометирующую информацию. Речь шла о личной жизни и деталях, которые могли бы нанести удар по репутации семьи в публичном поле.

Елена утверждает, что знакомую семьи якобы склоняли к разглашению скандальных подробностей, а затем предлагали "урегулировать" вопрос за деньги, выкупив публикации с негативным содержанием. Такой формат давления она расценила как шантаж и отказалась идти на любые договорённости.

"Говорит: "Или ты меня выручай, или пусть всё будет как будет". Я говорю: "Я с шантажистами дело не имею, я ничего покупать не буду", — добавила Товстик.

Контекст публичных конфликтов

Ситуация, описанная Еленой Товстик, вновь поднимает вопрос о границах допустимого в громких разводах, где задействованы известные личности, адвокаты и медийные площадки. В подобных случаях социальные сети нередко становятся инструментом давления, а репутация — главным рычагом воздействия. Особенно остро это воспринимается, когда конфликт затрагивает семью, детей и частную жизнь.