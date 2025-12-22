Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахар ускоряет восстановление после силовой тренировки — спортивные физиологи
Яичный белок даёт кратковременный эффект подтяжки кожи шеи — Infobae
Новосибирские рыбопромышленники впервые провели экспорт ротана в Китай
Овощной ужин снизил калорийность рациона до 200 ккал — Joy-Pup
Электромобили сохранили движение после 0% в тесте ADAC — Auto motor und sport
Объект в Млечном Пути излучил сигналы каждые 44 минуты — астрономы
Завершение занятия на успехе сохраняет интерес питомца к дрессировке — Dogfriend
Япония увеличит плату за постоянный ВНЖ в десять раз — власти Японии
Вода с розмарином применяется для ухода за волосами зимой — Heraldo

Фрагмент шестилетней давности превратили в скандал: что происходит с репутацией Шаляпина

Прохор Шаляпин заявил, что его пытаются нарочно очернить
Шоу-бизнес

Старое телевизионное высказывание Прохора Шаляпина вновь оказалось в центре внимания и спровоцировало волну обсуждений в соцсетях. Фрагменты передачи шестилетней давности активно распространяют блогеры, называя это "разоблачением" артиста. На фоне тренда на публичную "отмену" известных персон появились разговоры о возможных последствиях для шоумена.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Почему старые высказывания снова всплыли в медиапространстве

Речь идёт о теледебатах, посвящённых феминизму, где Шаляпин в своё время высказал консервативную точку зрения и усомнился в целесообразности того, чтобы женщины занимали руководящие посты. Тогда эти слова вызвали ограниченный резонанс, но спустя годы они получили вторую жизнь в интернете. Массовое обсуждение приобрело характер кампании, что и насторожило самого артиста. Он отметил, что подобные ситуации редко возникают стихийно и часто имеют чётко выстроенный сценарий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Версия артиста: информационные атаки и заказные кампании

По словам Шаляпина, резкий всплеск критики может быть связан не столько с его взглядами, сколько с интересами третьих лиц. Артист предположил, что в публичном поле нередко работают профессиональные команды, задача которых — создать негативный фон вокруг медийной фигуры. В таких процессах, по его мнению, могут быть задействованы специалисты по маркетингу и социологии, умеющие управлять общественным мнением.

"Именно сейчас начали снова доставать эти ролики с запыленных полок и раскручивать. Интересно, зачем? Кому это нужно? А я вам объясню! Есть специальные агенты, которые платят деньги, чтобы того или иного артиста растоптать или очернить. Я, к слову, хочу сказать, что новые атаки именно на меня начались после моего интервью Ксении Собчак", — заверил артист.

Отношение к женщинам и личные убеждения

Музыкант подчеркнул, что его позиция не связана с неприязнью к женщинам как таковым. Он разделяет личные чувства и общественные взгляды, признавая, что в ряде вопросов остаётся сторонником традиционного подхода. При этом Шаляпин считает важным не вырывать отдельные фразы из контекста и оценивать человека целостно, а не по одному эпизоду многолетней давности.

"Я не страдаю мизогинией. У меня нет вражды с женщинами, я их люблю, но в некоторых вопросах я всё же консерватор", — подчеркнул певец.

Сравнение: публичная "отмена" тогда и сейчас

Шесть лет назад резонанс вокруг подобных заявлений был заметно слабее, чем сегодня. В то время медиапространство реагировало медленнее, а социальные сети не обладали таким влиянием. Сейчас же любой старый эфир может стать поводом для масштабной дискуссии, где репутационные риски для артиста возрастают в разы. Разница также в том, что сегодня активнее используются инструменты таргетинга и вирусного распространения контента.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Недвижимость
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Последние материалы
Новосибирские рыбопромышленники впервые провели экспорт ротана в Китай
Овощной ужин снизил калорийность рациона до 200 ккал — Joy-Pup
Электромобили сохранили движение после 0% в тесте ADAC — Auto motor und sport
Объект в Млечном Пути излучил сигналы каждые 44 минуты — астрономы
Прохор Шаляпин заявил, что его пытаются нарочно очернить
Завершение занятия на успехе сохраняет интерес питомца к дрессировке — Dogfriend
Гелиотроп высаживают в грунт после угрозы заморозков
Япония увеличит плату за постоянный ВНЖ в десять раз — власти Японии
Салат "Огненный калейдоскоп" окрашивают свекольным соком
Вода с розмарином применяется для ухода за волосами зимой — Heraldo
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.