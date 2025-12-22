Фрагмент шестилетней давности превратили в скандал: что происходит с репутацией Шаляпина

Прохор Шаляпин заявил, что его пытаются нарочно очернить

Старое телевизионное высказывание Прохора Шаляпина вновь оказалось в центре внимания и спровоцировало волну обсуждений в соцсетях. Фрагменты передачи шестилетней давности активно распространяют блогеры, называя это "разоблачением" артиста. На фоне тренда на публичную "отмену" известных персон появились разговоры о возможных последствиях для шоумена.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Почему старые высказывания снова всплыли в медиапространстве

Речь идёт о теледебатах, посвящённых феминизму, где Шаляпин в своё время высказал консервативную точку зрения и усомнился в целесообразности того, чтобы женщины занимали руководящие посты. Тогда эти слова вызвали ограниченный резонанс, но спустя годы они получили вторую жизнь в интернете. Массовое обсуждение приобрело характер кампании, что и насторожило самого артиста. Он отметил, что подобные ситуации редко возникают стихийно и часто имеют чётко выстроенный сценарий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Версия артиста: информационные атаки и заказные кампании

По словам Шаляпина, резкий всплеск критики может быть связан не столько с его взглядами, сколько с интересами третьих лиц. Артист предположил, что в публичном поле нередко работают профессиональные команды, задача которых — создать негативный фон вокруг медийной фигуры. В таких процессах, по его мнению, могут быть задействованы специалисты по маркетингу и социологии, умеющие управлять общественным мнением.

"Именно сейчас начали снова доставать эти ролики с запыленных полок и раскручивать. Интересно, зачем? Кому это нужно? А я вам объясню! Есть специальные агенты, которые платят деньги, чтобы того или иного артиста растоптать или очернить. Я, к слову, хочу сказать, что новые атаки именно на меня начались после моего интервью Ксении Собчак", — заверил артист.

Отношение к женщинам и личные убеждения

Музыкант подчеркнул, что его позиция не связана с неприязнью к женщинам как таковым. Он разделяет личные чувства и общественные взгляды, признавая, что в ряде вопросов остаётся сторонником традиционного подхода. При этом Шаляпин считает важным не вырывать отдельные фразы из контекста и оценивать человека целостно, а не по одному эпизоду многолетней давности.

"Я не страдаю мизогинией. У меня нет вражды с женщинами, я их люблю, но в некоторых вопросах я всё же консерватор", — подчеркнул певец.

Сравнение: публичная "отмена" тогда и сейчас

Шесть лет назад резонанс вокруг подобных заявлений был заметно слабее, чем сегодня. В то время медиапространство реагировало медленнее, а социальные сети не обладали таким влиянием. Сейчас же любой старый эфир может стать поводом для масштабной дискуссии, где репутационные риски для артиста возрастают в разы. Разница также в том, что сегодня активнее используются инструменты таргетинга и вирусного распространения контента.