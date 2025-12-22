То, о чём другие лишь мечтают, для него — правило: Киркоров рассказал о своих самых дорогих подарках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Киркоров дарил автомобили и бриллианты близким людям
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров нередко оказывается в центре внимания не только из-за творчества, но и благодаря своему отношению к деньгам и подаркам. В новом выпуске шоу "Натальная карта" артист откровенно рассказал о самых дорогих презентах, которые он делал близким людям. Разговор получился личным и показал певца с неожиданно бытовой стороны.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

О щедрости без громких заявлений

Во время беседы ведущая проекта Олеся Иванченко обратила внимание на репутацию Киркорова как человека, который не экономит на жестах внимания. Сам артист с этим согласился и отметил, что никогда не считал щедрость чем-то необычным. По его словам, дорогие подарки для него — это прежде всего способ выразить благодарность и уважение, а не продемонстрировать статус.

Самые дорогие подарки артиста

Киркоров признался, что за годы публичной жизни делал по-настоящему впечатляющие презенты. Речь идёт не только о символических сувенирах, но и о вещах, которые принято относить к категории роскоши. Артист уточнил, что дарил автомобили иностранных марок, ювелирные украшения и бриллианты. Отдельно он подчеркнул, что в ресторанах всегда берёт счёт на себя, считая это элементарным правилом хорошего тона.

Детали образа в кадре

Внимательные зрители обратили внимание и на внешний вид Киркорова в студии. Ранее стало известно, что на съёмках "Натальной карты" он появился в кофте люксового бренда Burberry. Стоимость этой вещи, по открытым данным, достигает 9,4 миллиона рублей. Такой выбор одежды лишь усилил интерес публики к разговору о деньгах, подарках и стиле жизни артиста.

Щедрость звёзд и ожидания публики

Щедрые жесты знаменитостей часто становятся предметом обсуждения. В случае Киркорова речь идёт о подарках вроде автомобилей и дорогих украшений, тогда как многие другие артисты ограничиваются более скромными презентами. При этом публика нередко воспринимает подобные истории как часть имиджа, ожидая от звёзд демонстрации успеха и достатка. В то же время сам Киркоров подаёт это как личную привычку, а не элемент шоу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
