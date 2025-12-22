Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркоров дарил автомобили и бриллианты близким людям
Ацетальдегид из алкоголя повредил ДНК клеток — учёные
Около 37% видов могут исчезнуть к 2100 году из-за климата — NatureServe
Восточно-Антарктический ледниковый щит уже разрушался 9 тысяч лет назад — newsbomb
В Москве наградили лауреатов премии "ВЫЗОВ" 2025 года
Галлямов отказался общаться со СМИ после серебра ЧР
Газпромбанк прогнозирует увеличение экспорта газа в Среднюю Азию к 2030 году в 2 раза
Макияж при обвисших веках требует смещения теней выше складки — Žena.cz
Chery довела КПД бензинового двигателя до 48 процентов — Auto Motor und Sport

Лера Кудрявцева потеряла равновесие и упала: причиной стал Сергей Лазарев

Лера Кудрявцева упала после попытки повторить трюк Лазарева
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева решила повторить сценический номер Сергея Лазарева и неожиданно оказалась на полу. Телеведущая вдохновилась концертным трюком певца, который тот регулярно исполняет во время гастролей. Эксперимент получился эффектным, но завершился падением.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Концертный номер, который захотелось повторить

Сергей Лазарев сейчас находится в активном гастрольном туре и каждый концерт сопровождает сложной хореографией. В одном из номеров артист делает серию из 14 вращений на сцене, затем останавливается и без паузы продолжает петь. Этот элемент давно стал фирменной частью шоу и неизменно вызывает восторг у зрителей.

Лера Кудрявцева решила проверить, насколько сложно повторить такой трюк вне сцены. Телеведущая начала с энтузиазмом, но уже после нескольких шагов потеряла равновесие и упала.

"Короче, Лазарев. Посмотрела, как ты там головой своей. Начинаю кружиться. Погнали! Пошла по второму кругу, уже с мотающейся головой. Русские не сдаются", — сказала телеведущая во время съёмки видео.

Реакция Сергея Лазарева и поклонников

Сергей Лазарев отреагировал на ролик с юмором и без лишних комментариев. Артист опубликовал видео в своём аккаунте и коротко подписал его.

"Лерка не сдаётся", — прокомментировал певец.

Поклонники музыканта поддержали шутливый тон. Многие отметили, что подобные элементы требуют серьёзной подготовки и отличного вестибулярного аппарата, особенно если совмещать вращения с вокалом и сценическим движением.

"Дорогой Дедушка Мороз, хочу на Новый год вестибулярный аппарат, как у Лазарева", — написала одна из фанаток в соцсетях.

Почему такие трюки даются не всем

На сцене подобные номера выглядят легко, но за ними стоит физическая выносливость, тренировки и опыт. Артисты, работающие с танцем и живым вокалом, уделяют внимание координации, дыханию и устойчивости. Без этого даже несколько оборотов могут закончиться потерей равновесия.

В отличие от концертной сцены, где учитываются покрытие пола, обувь и свет, домашние или спонтанные попытки повторить трюк чаще всего оказываются менее безопасными.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Наука и техника
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Последние материалы
Гипотермия развивается при снижении температуры тела ниже 35 °C
Chery довела КПД бензинового двигателя до 48 процентов — Auto Motor und Sport
Цветную изоленту применяют для быстрой ориентации в проводке
Острая пища не повлияла на скорость пищеварения —гастроэнтеролог Петраченкова
Кормление собаки перед новогодним застольем снижает интерес к еде
31 декабря в театре "Модерн" покажут спектакль по роману Коэльо
Шницель лучше жарить в более высоком слое масла — Apetit
Коричневые кончики листьев указали на проблемы с корнями — Gartenpraxis
CBAM вводит оплату углеродных выбросов для импорта
Лера Кудрявцева упала после попытки повторить трюк Лазарева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.