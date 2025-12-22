Лера Кудрявцева потеряла равновесие и упала: причиной стал Сергей Лазарев

Лера Кудрявцева упала после попытки повторить трюк Лазарева

Лера Кудрявцева решила повторить сценический номер Сергея Лазарева и неожиданно оказалась на полу. Телеведущая вдохновилась концертным трюком певца, который тот регулярно исполняет во время гастролей. Эксперимент получился эффектным, но завершился падением.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Концертный номер, который захотелось повторить

Сергей Лазарев сейчас находится в активном гастрольном туре и каждый концерт сопровождает сложной хореографией. В одном из номеров артист делает серию из 14 вращений на сцене, затем останавливается и без паузы продолжает петь. Этот элемент давно стал фирменной частью шоу и неизменно вызывает восторг у зрителей.

Лера Кудрявцева решила проверить, насколько сложно повторить такой трюк вне сцены. Телеведущая начала с энтузиазмом, но уже после нескольких шагов потеряла равновесие и упала.

"Короче, Лазарев. Посмотрела, как ты там головой своей. Начинаю кружиться. Погнали! Пошла по второму кругу, уже с мотающейся головой. Русские не сдаются", — сказала телеведущая во время съёмки видео.

Реакция Сергея Лазарева и поклонников

Сергей Лазарев отреагировал на ролик с юмором и без лишних комментариев. Артист опубликовал видео в своём аккаунте и коротко подписал его.

"Лерка не сдаётся", — прокомментировал певец.

Поклонники музыканта поддержали шутливый тон. Многие отметили, что подобные элементы требуют серьёзной подготовки и отличного вестибулярного аппарата, особенно если совмещать вращения с вокалом и сценическим движением.

"Дорогой Дедушка Мороз, хочу на Новый год вестибулярный аппарат, как у Лазарева", — написала одна из фанаток в соцсетях.

Почему такие трюки даются не всем

На сцене подобные номера выглядят легко, но за ними стоит физическая выносливость, тренировки и опыт. Артисты, работающие с танцем и живым вокалом, уделяют внимание координации, дыханию и устойчивости. Без этого даже несколько оборотов могут закончиться потерей равновесия.

В отличие от концертной сцены, где учитываются покрытие пола, обувь и свет, домашние или спонтанные попытки повторить трюк чаще всего оказываются менее безопасными.