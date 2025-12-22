Нет желания существовать: Анна Заворотнюк столкнулась с серьёзной неприятностью в Дубае

Живущая в Дубае Анна Заворотнюк болеет вторую неделю

Последние месяцы стали для Анны Заворотнюк насыщенными и непростыми. После рождения первенца она вернулась к привычной жизни за границей, рассчитывая на мягкий климат и восстановление сил. Однако реальность внесла свои коррективы, и спокойствие оказалось временным. Об этом Анна Заворотнюк рассказала в личном блоге.

Фото: flickr.com by Challiyil Eswaramangalath Pavithran Vipin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вечер в Дубае

Жизнь между странами после рождения сына

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк уже несколько лет живёт в Дубае, где работает её супруг, бизнесмен Тимур Исмаилов. Во время беременности Анна решила вернуться в Россию, чтобы быть ближе к семье и врачам. В начале апреля у неё родился сын, которого молодые родители назвали редким именем Марсель.

Спустя несколько месяцев после родов Анна вновь переехала в Эмираты. Она рассчитывала, что тёплый климат, солнце и размеренный ритм жизни помогут быстрее восстановить здоровье после беременности и родов, однако ожидания не совпали с реальностью.

Неожиданные проблемы со здоровьем

В своём блоге Анна откровенно поделилась, что вместо восстановления столкнулась с болезнью. По её словам, недомогание затянулось и серьёзно выбило семью из привычного ритма.

"Первая новость — мы уже вторую неделю валяемся с каким-то абсолютно непонятным и жутким вирусом. Ни сил, ни голоса, ни желания существовать", — пожаловалась Анна.

Молодая мама призналась, что болезнь повлияла не только на физическое состояние, но и на общее настроение. При этом она не стала уточнять диагноз, отметив лишь, что вирус оказался затяжным и изматывающим.

Праздничные мелочи, которые поднимают настроение

Несмотря на недомогание, Анна старается находить поводы для положительных эмоций. На фоне приближающихся праздников она поделилась кадром из Дубая, где мужчины загружали в автомобиль новогоднюю ёлку. Атмосфера подготовки к празднику стала приятным контрастом к сложным будням.

Кроме того, Заворотнюк рассказала о маленьком гастрономическом открытии, которое скрасило непростой период.

"Вторая — на фоне всего этого я наконец-то попробовала дубайский шоколад. Спустя сто лет. Тупо я. С чаем 100/10. Хочу ещё. Остановите меня, пока я не заказала коробку", — написала молодая мама.

Плюсы и минусы жизни в Дубае для молодой мамы

Жизнь в тёплой стране имеет как очевидные преимущества, так и определённые сложности. Климат и уровень сервиса часто становятся решающими аргументами.

• К плюсам можно отнести тёплую погоду, развитую инфраструктуру, качественные продукты и комфортную городскую среду.

• Среди минусов — адаптация к климату, риск сезонных вирусов и необходимость выстраивать быт вдали от родных.