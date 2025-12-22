Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Запретные темы вышли наружу: Елена Товстик намекнула, почему муж выбрал Полину Диброву

Елена Товстик заявила, что исполняла не все желания мужа
Шоу-бизнес

В российском светском поле снова обсуждают громкий семейный разрыв, который затронул сразу несколько известных фамилий. История объединила телеведущего, миллиардера и двух женщин, каждая из которых по-своему переживает произошедшее. За внешним блеском особняков и интервью скрываются сложные личные решения и долгие годы отношений.

Замок на двери
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замок на двери

Развод, который стал публичным

В уходящем году стало известно о расставании Дмитрия Диброва с супругой Полиной, с которой он состоял в браке с 2009 года. После разрыва Полина начала отношения с предпринимателем и миллиардером Романом Товстиком, на тот момент женатым. Ради новых отношений бизнесмен развёлся с Еленой Товстик — матерью его шестерых детей.

Елена впервые подробно высказалась о ситуации в интервью Ксении Собчак. Она предположила, что причиной ухода мужа могли стать различия в личных границах и взглядах на близость.

"Может, дело было в желаниях, которые я не могла исполнить. Может, они ходили в свингер-клубы, потому что я не все его фантазии воплощала в жизнь. От многих я отказывалась", — рассуждала бывшая супруга бизнесмена в шоу "Осторожно: Собчак".

История брака Елены и Романа Товстик

По словам Елены, их отношения с Романом начались, когда ей было всего 17 лет. Со временем баланс в паре изменился, и это стало источником внутреннего конфликта.

"Я до сих пор остаюсь для него 17-летней девушкой, которой можно управлять. А я уже выросла, у меня свои желания появились. Я уже становлюсь неудобной женщиной", — отметила она.

Елена также заявила, что, по её мнению, у Полины в этих отношениях нет реальных гарантий, а сама она, в отличие от бывшей жены Диброва, прошла длинный путь становления рядом с мужем и фактически создавала семейный уклад с нуля.

Позиция Полины Дибровой

Полина, в свою очередь, старается дистанцироваться от слухов и резких оценок. В интервью Лауре Джугелии она подчеркнула, что не считает себя "охотницей за состоянием" и переживает непростой период.

"Мне больше всего обидно, что говорят, что я урвала миллиардера. Никто не видит объективности ситуации. Я осталась одна с тремя детьми", — призналась Полина.

Она также отметила, что рассчитывает прежде всего на себя, несмотря на поддержку бывшего мужа.

Отношения с Еленой Товстик: как все было

Полина опровергла версию о близкой дружбе с Еленой Товстик. По её словам, общение действительно существовало, но со временем сошло на нет.

"Было несколько факторов, по которым мы перестали общаться", — вспоминала Полина.

Одной из причин она назвала личную обиду, связанную с выбором крёстной для младшего сына, а также постепенное охлаждение контакта.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
