Запретные темы вышли наружу: Елена Товстик намекнула, почему муж выбрал Полину Диброву

В российском светском поле снова обсуждают громкий семейный разрыв, который затронул сразу несколько известных фамилий. История объединила телеведущего, миллиардера и двух женщин, каждая из которых по-своему переживает произошедшее. За внешним блеском особняков и интервью скрываются сложные личные решения и долгие годы отношений.
В уходящем году стало известно о расставании Дмитрия Диброва с супругой Полиной, с которой он состоял в браке с 2009 года. После разрыва Полина начала отношения с предпринимателем и миллиардером Романом Товстиком, на тот момент женатым. Ради новых отношений бизнесмен развёлся с Еленой Товстик — матерью его шестерых детей.
Елена впервые подробно высказалась о ситуации в интервью Ксении Собчак. Она предположила, что причиной ухода мужа могли стать различия в личных границах и взглядах на близость.
"Может, дело было в желаниях, которые я не могла исполнить. Может, они ходили в свингер-клубы, потому что я не все его фантазии воплощала в жизнь. От многих я отказывалась", — рассуждала бывшая супруга бизнесмена в шоу "Осторожно: Собчак".
По словам Елены, их отношения с Романом начались, когда ей было всего 17 лет. Со временем баланс в паре изменился, и это стало источником внутреннего конфликта.
"Я до сих пор остаюсь для него 17-летней девушкой, которой можно управлять. А я уже выросла, у меня свои желания появились. Я уже становлюсь неудобной женщиной", — отметила она.
Елена также заявила, что, по её мнению, у Полины в этих отношениях нет реальных гарантий, а сама она, в отличие от бывшей жены Диброва, прошла длинный путь становления рядом с мужем и фактически создавала семейный уклад с нуля.
Полина, в свою очередь, старается дистанцироваться от слухов и резких оценок. В интервью Лауре Джугелии она подчеркнула, что не считает себя "охотницей за состоянием" и переживает непростой период.
"Мне больше всего обидно, что говорят, что я урвала миллиардера. Никто не видит объективности ситуации. Я осталась одна с тремя детьми", — призналась Полина.
Она также отметила, что рассчитывает прежде всего на себя, несмотря на поддержку бывшего мужа.
Полина опровергла версию о близкой дружбе с Еленой Товстик. По её словам, общение действительно существовало, но со временем сошло на нет.
"Было несколько факторов, по которым мы перестали общаться", — вспоминала Полина.
Одной из причин она назвала личную обиду, связанную с выбором крёстной для младшего сына, а также постепенное охлаждение контакта.
