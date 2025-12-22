Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Консервированные сардины повышают плотность костей — диетологи
Единый номер бронирования объединяет рейсы в одну стыковку — авиаэксперты
Тарифы на электроэнергию в России вырастут на 9–11% в 2026 году — экономист Медушенко
Аромат хвои уничтожает бактерии и грибки в воздухе — химик Дорохов
Казачество и Церковь: итоги заседания Коллегии войсковых священников
Эксперт Трепольский назвал идеальное время для покупки вторичного жилья в 2026 году
Забитая вентиляция зимой повышает влажность в салоне — AUTO BILD
Максимальный нагрев духовки оставляет центр пиццы сырым — кулинары
Массовая миграция в РФ связана не с нехваткой рабочих рук — журналист Шевченко

Сигнал из Майами: мама Наташи Королёвой вышла на связь по важному семейному поводу

Мама Наташи Королёвой поздравила с юбилеем жену внука
Шоу-бизнес

В семье Наташи Королёвой наступил день, который сложно было оставить без внимания. Даже находящаяся в США мама певицы дала о себе знать, впервые за долгое время проявив активность в соцсетях. Повод оказался действительно весомым и эмоциональным.

Наташа Королёва
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наташа Королёва

Семейный праздник с международным акцентом

Людмила Порывай не смогла пройти мимо важного события в жизни близких. Хотя лично присутствовать на празднике она не могла, виртуальное участие стало достойной альтернативой. Поводом стало 25-летие Мелиссы Волынкиной — жены Архипа Глушко и невестки Наташи Королёвой.

Ещё недавно к девушке в звёздной семье относились сдержанно, однако со временем ситуация изменилась. Теперь Мелиссу воспринимают как полноправного члена семьи, что особенно заметно по тону публичных поздравлений. Юбилей она отметила 22 декабря, поделившись праздничными кадрами с тортом и диадемой.

Реакция родных и тёплые слова

Людмила Порывай оставила под постом эмоциональный комментарий, подчеркнув, что поздравление прилетает из Майами. Её слова были короткими, но искренними, с пожеланиями удачи и везения.

"Майами поздравляет! Везения! Удачи! Ураааа!" — написала Людмила Порывай под публикацией.

Наташа Королёва также не осталась в стороне и тепло обратилась к невестке, использовав уменьшительно-ласкательную форму имени — Мелиссик. Такой жест многие восприняли как знак окончательного принятия Мелиссы в семью.

Почему молчат мужчины семьи

На фоне активных поздравлений женщин внимательные подписчики обратили внимание на отсутствие публичных слов от Архипа Глушко и его отца Сергея Глушко. Ни один из мужчин семьи не отметился в комментариях.

Впрочем, это вовсе не обязательно говорит о равнодушии. Вполне вероятно, что поздравления прозвучали лично, без демонстрации в соцсетях. Такой формат для некоторых семей остаётся более привычным и искренним.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Урсиды будут видны в Северном полушарии до 26 декабря — астроном Питер Браун
Наука и техника
Урсиды будут видны в Северном полушарии до 26 декабря — астроном Питер Браун
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб Любовь Степушова Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Скрытое тепло под Гренландией влияет на движение ледников — заведующий Милн
Фонтанчик с проточной водой повышают интерес кошек к питью
Селёдка под шубой становится праздничнее с креветками
Казачество и Церковь: итоги заседания Коллегии войсковых священников
Эксперт Трепольский назвал идеальное время для покупки вторичного жилья в 2026 году
Забитая вентиляция зимой повышает влажность в салоне — AUTO BILD
Мама Наташи Королёвой поздравила с юбилеем жену внука
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Максимальный нагрев духовки оставляет центр пиццы сырым — кулинары
Массовая миграция в РФ связана не с нехваткой рабочих рук — журналист Шевченко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.