Сигнал из Майами: мама Наташи Королёвой вышла на связь по важному семейному поводу

Мама Наташи Королёвой поздравила с юбилеем жену внука

В семье Наташи Королёвой наступил день, который сложно было оставить без внимания. Даже находящаяся в США мама певицы дала о себе знать, впервые за долгое время проявив активность в соцсетях. Повод оказался действительно весомым и эмоциональным.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наташа Королёва

Семейный праздник с международным акцентом

Людмила Порывай не смогла пройти мимо важного события в жизни близких. Хотя лично присутствовать на празднике она не могла, виртуальное участие стало достойной альтернативой. Поводом стало 25-летие Мелиссы Волынкиной — жены Архипа Глушко и невестки Наташи Королёвой.

Ещё недавно к девушке в звёздной семье относились сдержанно, однако со временем ситуация изменилась. Теперь Мелиссу воспринимают как полноправного члена семьи, что особенно заметно по тону публичных поздравлений. Юбилей она отметила 22 декабря, поделившись праздничными кадрами с тортом и диадемой.

Реакция родных и тёплые слова

Людмила Порывай оставила под постом эмоциональный комментарий, подчеркнув, что поздравление прилетает из Майами. Её слова были короткими, но искренними, с пожеланиями удачи и везения.

"Майами поздравляет! Везения! Удачи! Ураааа!" — написала Людмила Порывай под публикацией.

Наташа Королёва также не осталась в стороне и тепло обратилась к невестке, использовав уменьшительно-ласкательную форму имени — Мелиссик. Такой жест многие восприняли как знак окончательного принятия Мелиссы в семью.

Почему молчат мужчины семьи

На фоне активных поздравлений женщин внимательные подписчики обратили внимание на отсутствие публичных слов от Архипа Глушко и его отца Сергея Глушко. Ни один из мужчин семьи не отметился в комментариях.

Впрочем, это вовсе не обязательно говорит о равнодушии. Вполне вероятно, что поздравления прозвучали лично, без демонстрации в соцсетях. Такой формат для некоторых семей остаётся более привычным и искренним.