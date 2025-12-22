Здоровье Бари Алибасова превратили в сенсацию: близкие рассказали, как всё обстоит на самом деле

Жена Алибасова опровергла слухи об ухудшении его здоровья

Вокруг состояния здоровья Бари Алибасова вновь возник информационный шум. Сообщения о якобы резком ухудшении самочувствия артиста вызвали обсуждения в соцсетях и Telegram-каналах, однако близкие музыканта утверждают, что поводов для тревоги нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Бари Алибасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бари Алибасов

Что известно о самочувствии Бари Алибасова

Поводом для слухов стала публикация в одном из Telegram-каналов, где утверждалось, что заслуженный артист России обращался к врачам из-за сильных болей в животе. Авторы также писали, что медики якобы рекомендовали ему строгую диету и полностью исключили алкоголь.

Супруга артиста Елена Калинина опровергла эту информацию. По её словам, состояние здоровья Бари Алибасова остаётся стабильным, а сам он активно занят работой и не испытывает серьёзных проблем.

"Задолбали. Лучше бы они писали о новом проекте, чем о здоровье. Всё у нас нормально. Бари Каримович хорошо себя чувствует, занимается делами, новым проектом, в архиве много работает. Всё у нас хорошо", — сказала Елена Калинина.

Работа, проекты и привычный режим

По словам Калининой, ограничения в питании появились не сейчас и не связаны с экстренными рекомендациями врачей. Такой образ жизни для семьи давно стал нормой и частью повседневного распорядка.

"А по утрам у нас овсянка, так что эти ограничения уже давным-давно. Сколько мы вместе, ни жареного, ничего вредного не едим. Мы на диете давно сидим, как и все нормальные люди", — подчеркнула она.

В настоящее время музыкант продолжает работать над новыми проектами, много времени уделяет архивным материалам и творческим планам. Близкие отмечают, что спокойный режим и системный подход к работе позволяют ему сохранять хорошее самочувствие.

Диета без фанатизма

Как сообщает издание "Абзац", несмотря на общий курс на здоровое питание, семья допускает разумные послабления. Калинина пояснила, что в праздничные дни строгие правила могут отступать, если это не вредит общему состоянию.

"Конечно, праздники — повод нарушить диету. Мы же живые люди. По крайней мере, салат оливье и всякие вкусности можно. От диеты никто никогда не страдает, если по-умному к этому подходить. Алкоголь, конечно, исключён окончательно", — добавила она.

Слухи в Telegram-каналах и официальные комментарии

В подобных ситуациях особенно заметна разница между анонимными публикациями и комментариями близких людей. Telegram-каналы часто делают акцент на резких формулировках, тогда как официальные источники говорят о фактах и реальном положении дел. В случае с Бари Алибасовым подтверждения ухудшения здоровья со стороны семьи и окружения не последовало.