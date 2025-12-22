Курск вспомнил своего невидимого героя: память о разведчике вернулась туда, где всё начиналось

В Курске открыли мемориальную доску Вадиму Кирпиченко

В Курске 20 декабря, в день 105-летия Службы внешней разведки России, появилась новая мемориальная доска, посвящённая Вадиму Алексеевичу Кирпиченко. Его имя хорошо известно в истории отечественной разведки: генерал-лейтенант, один из руководителей внешней разведки СССР и почётный гражданин Курска. Торжественную церемонию посетили губернатор Курской области Александр Хинштейн и внук Вадима Кирпиченко — председатель Совета директоров "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин.

Фото: Пресс-служба Правительства Курской области Открытие мемориальной доски Вадиму Кирпиченко

Символ памяти и преемственности поколений

Служба внешней разведки России уже более века остаётся важнейшим элементом системы национальной безопасности. В советский период её роль была особенно заметна: разведка работала в условиях глобального противостояния и во многом определяла стратегические решения государства. Вклад Вадима Кирпиченко в эту работу стал частью общего фундамента обороноспособности страны.

"Вадим Кирпиченко — это ещё одно имя в славной, героической истории Курской земли. Человек, который посвятил свою жизнь Службе внешней разведки. Куряне — люди особого склада характера, и каждый из защитников Отечества — наша гордость", — отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Место, связанное с началом пути

Памятную доску установили на фасаде Курского электромеханического колледжа. Именно здесь Кирпиченко получил начальное военное образование незадолго до начала Великой Отечественной войны. Выбор места подчёркивает его связь с родным городом, где сегодня также есть улица, носящая его имя.

Автором мемориальной доски стал заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России Владимир Иванович Бартенев. На табличке размещена цитата из книги Вадима Кирпиченко "Разведка: лица и личности".

"С юных лет мне хотелось какой-то частицей остаться там, где я жил, учился, работал…" — говорится в книге Вадима Кирпиченко.

Личный взгляд семьи и современный контекст

"Открытие мемориальной таблички именно на этой земле и именно сегодня вызывает особую гордость. Недавно Курская область переживала события, которые, казалось бы, всё затмевают, но то, что город нашёл возможность почтить память моего деда, говорит о том, как важно сохранение традиций", — говорит председатель Совета директоров "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин.

Он также напомнил, что "Русская Медиагруппа" и телеканал RU.TV ранее провели в Курске патриотический концерт "Музыка в цехах" на одном из предприятий оборонного комплекса, чтобы поддержать сотрудников, работающих на благо страны.

Биография и служебный путь

Вадим Кирпиченко родился 25 сентября 1922 года. В годы Великой Отечественной войны он добровольцем ушёл на фронт. После Победы окончил арабское отделение Московского института востоковедения, что определило его дальнейшую профессиональную специализацию.

Он работал в центральном аппарате разведки, был резидентом в Тунисе и Египте, а затем занял пост первого заместителя начальника Первого главного управления КГБ СССР. За годы службы Кирпиченко был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, а также многочисленными медалями СССР и зарубежных государств.