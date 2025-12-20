Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно

Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным

Уход Анатолия Лобоцкого стал событием, которое болезненно отозвалось в театральной и кинематографической среде. Его знали как артиста редкой глубины и внутренней культуры, чьё присутствие на сцене всегда ощущалось особенно. Последние годы жизни актёра прошли в тяжёлой борьбе с болезнью, о которой он не привык говорить публично.

Фото: commons.wikimedia.org by BorgerAlexey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Актриса Юлия Рутберг

Последние годы и слова близких

Утром стало известно, что сердце актёра театра и кино Анатолия Лобоцкого остановилось. Ему было 66 лет. В последние годы артист проходил сложное лечение и боролся с онкологическим заболеванием. В начале 2024 года врачи провели операцию по удалению части лёгкого из-за периферического рака, однако болезнь затронула и другие органы.

На новость о смерти артиста откликнулась народная артистка России Юлия Рутберг. Она была четвёртой женой Лобоцкого, и их связывали не только личные отношения, но и многолетняя совместная работа. Актёры прожили одной семьёй 19 лет, вместе гастролировали и снимались в кино.

"Ушёл из жизни выдающийся артист русской сцены, мастер, потрясающий актёр. Умный, тонкий, обладающий невероятным обаянием, который был примером для подражания для многих. Он пользовался таким уважением среди коллег, таким восхищением среди зрителей — это огромная-огромная потеря личности", — поделилась Юлия Рутберг с РИА Новости.

Прощание и служение сцене

Прощание с Анатолием Лобоцким пройдет в Московском академическом Театре имени Владимира Маяковского. Об этом сообщили представители театра. Именно с этой сценой была связана почти вся его профессиональная жизнь.

Лобоцкий пришёл в труппу "Маяковки" в 1985 году и оставался ей верен до последних дней. За десятилетия работы он сыграл десятки ролей, став частью истории театра. Среди наиболее известных спектаклей с его участием — "Леди Макбет Мценского уезда", "Забавы Дон Жуана", "Плоды просвещения", "Дети Ванюшина", "Завтра была война", "Школа жён". Его сценические образы отличались сдержанной выразительностью и вниманием к психологическим деталям.

Карьера в кино и признание

Помимо театра, актёр активно работал в кино и на телевидении. Широкой аудитории он запомнился по ролям в популярных фильмах и сериалах. Одной из самых ярких работ стала роль француза Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов", где Лобоцкий сумел передать сложный внутренний конфликт своего героя.

Профессиональные заслуги артиста были неоднократно отмечены на государственном уровне. В 1998 году ему было присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации", а в 2013 году он стал народным артистом России. В 2019 году Анатолий Лобоцкий был награждён орденом Дружбы.