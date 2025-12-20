Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Камчатке зарплаты выросли на 38 тысяч за год
Нина Останина допустила оговор петербургской учительницы детьми из мести
Системы отопления объединили обогрев салона и батареи — Auto motor und sport
Самую яркую быструю голубую вспышку зафиксировали в космосе — Independent
Коврики из каучука обеспечивают лучшее сцепление в асанах — тренеры
Минимальный уход и текстура определили основные стрижки 2026 года — Bovary
Сравнение ремонта и продажи показало выгоду смены автомобиля
Взбитое песочное печенье приготовили без желтков — Lacucina Italiana
Закон Путина расширил список военных, имеющих право на жильё и субсидии вне очереди

Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно

Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Шоу-бизнес

Уход Анатолия Лобоцкого стал событием, которое болезненно отозвалось в театральной и кинематографической среде. Его знали как артиста редкой глубины и внутренней культуры, чьё присутствие на сцене всегда ощущалось особенно. Последние годы жизни актёра прошли в тяжёлой борьбе с болезнью, о которой он не привык говорить публично.

Актриса Юлия Рутберг
Фото: commons.wikimedia.org by BorgerAlexey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Актриса Юлия Рутберг

Последние годы и слова близких

Утром стало известно, что сердце актёра театра и кино Анатолия Лобоцкого остановилось. Ему было 66 лет. В последние годы артист проходил сложное лечение и боролся с онкологическим заболеванием. В начале 2024 года врачи провели операцию по удалению части лёгкого из-за периферического рака, однако болезнь затронула и другие органы.

На новость о смерти артиста откликнулась народная артистка России Юлия Рутберг. Она была четвёртой женой Лобоцкого, и их связывали не только личные отношения, но и многолетняя совместная работа. Актёры прожили одной семьёй 19 лет, вместе гастролировали и снимались в кино.

"Ушёл из жизни выдающийся артист русской сцены, мастер, потрясающий актёр. Умный, тонкий, обладающий невероятным обаянием, который был примером для подражания для многих. Он пользовался таким уважением среди коллег, таким восхищением среди зрителей — это огромная-огромная потеря личности", — поделилась Юлия Рутберг с РИА Новости.

Прощание и служение сцене

Прощание с Анатолием Лобоцким пройдет в Московском академическом Театре имени Владимира Маяковского. Об этом сообщили представители театра. Именно с этой сценой была связана почти вся его профессиональная жизнь.

Лобоцкий пришёл в труппу "Маяковки" в 1985 году и оставался ей верен до последних дней. За десятилетия работы он сыграл десятки ролей, став частью истории театра. Среди наиболее известных спектаклей с его участием — "Леди Макбет Мценского уезда", "Забавы Дон Жуана", "Плоды просвещения", "Дети Ванюшина", "Завтра была война", "Школа жён". Его сценические образы отличались сдержанной выразительностью и вниманием к психологическим деталям.

Карьера в кино и признание

Помимо театра, актёр активно работал в кино и на телевидении. Широкой аудитории он запомнился по ролям в популярных фильмах и сериалах. Одной из самых ярких работ стала роль француза Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов", где Лобоцкий сумел передать сложный внутренний конфликт своего героя.

Профессиональные заслуги артиста были неоднократно отмечены на государственном уровне. В 1998 году ему было присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации", а в 2013 году он стал народным артистом России. В 2019 году Анатолий Лобоцкий был награждён орденом Дружбы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Садоводство, цветоводство
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Зафиксирован гамма-всплеск возрастом 13 млрд лет — JVTECH
Наука и техника
Зафиксирован гамма-всплеск возрастом 13 млрд лет — JVTECH
Популярное
Без замены грунта и тонны навоза: что добавить в теплицу, чтобы почва стала рыхлой и живой

Истощённую почву в теплице можно восстановить без замены грунта: органические добавки, питательный раствор и мульча возвращают земле структуру и плодородие.

Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий
Восемь месяцев подо льдом без связи: миссия вернулась с цифрами, от которых стало не по себе
Смесь с солью и сахаром увеличивает расход моющего средства — Revistaoeste Мария Круглова ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Последние материалы
Нина Останина допустила оговор петербургской учительницы детьми из мести
Системы отопления объединили обогрев салона и батареи — Auto motor und sport
Самую яркую быструю голубую вспышку зафиксировали в космосе — Independent
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Английская соль увеличивает объём жирных волос при мытье
Жюльен в булочке запекают при 180 °C в течение 7 – 10 минут
Коврики из каучука обеспечивают лучшее сцепление в асанах — тренеры
Выявлена высокая приживаемость гортензий после укоренения в воде
Минимальный уход и текстура определили основные стрижки 2026 года — Bovary
Сравнение ремонта и продажи показало выгоду смены автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.