Невероятные новости уже близко: Катя Лель намекнула на события, которые удивят даже скептиков

Катя Лель заявила, что 2026 год подарит встречу с НЛО
Шоу-бизнес

Катя Лель вновь сделала заявление о будущем, которое, по её словам, может удивить многих. Артистка уверена, что следующий год принесёт события, выходящие за рамки привычного восприятия. Речь идёт о возможном контакте с внеземными цивилизациями, к которому, как считает певица, стоит относиться спокойно. Об этом сообщает издание POPCAKE.

Катя Лель
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Катя Лель

Не бояться, а принимать с интересом

Катя Лель давно известна своим интересом к эзотерике и духовным практикам, поэтому подобные высказывания стали для её поклонников скорее ожидаемыми, чем шокирующими. Отвечая на вопрос о том, как россиянам стоит подготовиться к возможной встрече с инопланетянами, артистка призвала отказаться от тревоги и негативных ожиданий. По её словам, страх — худший спутник в любых переменах.

"Да, просто расслабляемся. Нет, я не пошутила. На самом деле это время грядёт. И совсем скоро у нас будут потрясающие и невероятные новости. Надо принять это с благодарностью. Нужно излучать любовь, и тогда вся вселенная будет нам помогать и сопутствовать", — сказала Катя Лель.

Артистка подчеркнула, что важнейшую роль, по её убеждению, играет внутреннее состояние человека. Позитивный настрой, вера в добро и открытость новому, как она считает, способны изменить не только личную жизнь, но и общее будущее.

Эзотерика как часть публичного образа

Интерес Кати Лель к теме вселенной, энергии и высших сил не является чем-то новым. В разные годы она делилась размышлениями о карме, предназначении и знаках судьбы. Эти взгляды стали частью её публичного образа и регулярно вызывают оживлённые дискуссии в соцсетях и СМИ. Одни воспринимают подобные заявления с иронией, другие — с искренним интересом.

При этом сама певица настаивает на том, что не пытается никого убеждать. Она лишь делится личным ощущением происходящего и призывает слушать себя, а не поддаваться панике.

Личная драма на фоне громких заявлений

На фоне рассуждений о будущем артистка также сталкивается с непростыми событиями в личной жизни. Ранее Катя Лель сообщила, что её бывший супруг, бизнесмен Игорь Кузнецов, уже восемь месяцев числится пропавшим без вести. По словам певицы, семья намерена добиваться возбуждения уголовного дела в России.

Этот шаг планируется сделать от имени их общей дочери Эмилии. Для артистки эта ситуация остаётся болезненной темой, однако она старается сохранять спокойствие и веру в благополучный исход.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Катя Лель заявила, что 2026 год подарит встречу с НЛО
