Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Растворимый кофе ускоряет попадание кофеина в кровь — бариста
Собаки во сне проживают эмоции и события прошедшего дня
Дефицит витаминов, стресс и уход влияют на густоту волос — дерматолог Бханусали
Банки проверяют родственные связи при денежных переводах — депутат Делягин
Катализатор автомобиля включает платину палладий и родий — Jalopnik
Переувлажнение почвы вызвало листопад у жасмина — Ciceksel
Круговая тренировка дома дала эффект зального кардио — Lifehacker
Цитрусовые натощак усиливают раздражение желудка — врачи гастроэнтерологи
Чешский вице-премьер Гавличек объяснил влияние решений ЕС на самодостаточность стран

Возвращение по новым правилам: ИП Михаила Ефремова открывает доступ к новой сфере деятельности

Актёр Михаил Ефремов стал индивидуальным предпринимателем
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов вновь оказался в центре внимания — на этот раз из-за деловой активности в столице. Актёр решил оформить индивидуальное предпринимательство в Москве с профилем, связанным с работой в медиасфере. Информация появилась в открытых реестрах и уже вызвала интерес профессионального сообщества. Об этом сообщает сервис Rusprofile.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Михаил Ефремов

Новый статус и выбранное направление

Согласно данным регистра, Ефремов оформил ИП с видом деятельности "представление в средствах массовой информации". Такая формулировка охватывает широкий спектр задач, включая организацию и сопровождение рекламных кампаний. Речь идёт о размещении рекламы в печатных изданиях, на телевидении, радио и в интернете, а также о разработке видеоконтента и цифровых материалов.

Этот профиль нередко выбирают специалисты, работающие на стыке креатива и коммуникаций. Он позволяет официально заниматься продвижением проектов, сотрудничать с брендами и медиа, а также оказывать услуги по созданию рекламных решений — от сценариев роликов до дизайна сайтов.

Почему ИП снова актуально

Для Михаила Ефремова это не первый опыт предпринимательской деятельности. Впервые он регистрировал ИП ещё в 2012 году в московской налоговой службе. Тогда основным направлением значилась "деятельность в области исполнительных искусств", что напрямую соответствовало его театральной и кинематографической карьере.

То ИП было закрыто летом 2022 года. Сейчас оформление нового статуса выглядит логичным шагом на фоне возвращения актёра к профессиональной деятельности. Формат ИП даёт больше гибкости при работе с контрактами, продюсерскими центрами и медиаплощадками.

Возвращение к сцене и экрану

После освобождения по УДО Ефремов постепенно возвращается к творческой работе. Известно, что в 2026 году стартуют съёмки нового сериала с его участием. Параллельно актёр задействован в театральном проекте — спектакле "Без свидетелей" Никиты Михалкова.

Эта постановка станет первым публичным выступлением Ефремова после длительного перерыва. Работа над спектаклем требует активного взаимодействия с медиа и аудиторией, что также может объяснять выбор нового предпринимательского профиля.

Сравнение: ИП в искусстве и ИП в медиасфере

Ранее предпринимательская деятельность актёра была сосредоточена на сцене и исполнительском искусстве. Это подразумевало участие в спектаклях, гастролях и творческих проектах. Новый формат ИП ориентирован на медиакоммуникации и продвижение.

В отличие от чисто артистической деятельности, работа в сфере СМИ включает рекламные контракты, цифровые продукты и сотрудничество с онлайн-платформами. Такой подход расширяет возможности монетизации и снижает зависимость от одного формата — театра или кино.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Садоводство, цветоводство
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Садоводство, цветоводство
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Цветок, который покупают каждый год: в горшке он оказывается совсем не таким простым
Цветок, который покупают каждый год: в горшке он оказывается совсем не таким простым
Последние материалы
Собаки во сне проживают эмоции и события прошедшего дня
Часы на Марсе идут быстрее земных на 477 микросекунд — физик Биджунат Патла
Дефицит витаминов, стресс и уход влияют на густоту волос — дерматолог Бханусали
Банки проверяют родственные связи при денежных переводах — депутат Делягин
Катализатор автомобиля включает платину палладий и родий — Jalopnik
Переувлажнение почвы вызвало листопад у жасмина — Ciceksel
Актёр Михаил Ефремов стал индивидуальным предпринимателем
Высокие каблуки усиливают нагрузку на подошвенную фасцию — CuídatePlus
Круговая тренировка дома дала эффект зального кардио — Lifehacker
Цитрусовые натощак усиливают раздражение желудка — врачи гастроэнтерологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.