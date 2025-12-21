Возвращение по новым правилам: ИП Михаила Ефремова открывает доступ к новой сфере деятельности

Актёр Михаил Ефремов стал индивидуальным предпринимателем

Михаил Ефремов вновь оказался в центре внимания — на этот раз из-за деловой активности в столице. Актёр решил оформить индивидуальное предпринимательство в Москве с профилем, связанным с работой в медиасфере. Информация появилась в открытых реестрах и уже вызвала интерес профессионального сообщества. Об этом сообщает сервис Rusprofile.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Михаил Ефремов

Новый статус и выбранное направление

Согласно данным регистра, Ефремов оформил ИП с видом деятельности "представление в средствах массовой информации". Такая формулировка охватывает широкий спектр задач, включая организацию и сопровождение рекламных кампаний. Речь идёт о размещении рекламы в печатных изданиях, на телевидении, радио и в интернете, а также о разработке видеоконтента и цифровых материалов.

Этот профиль нередко выбирают специалисты, работающие на стыке креатива и коммуникаций. Он позволяет официально заниматься продвижением проектов, сотрудничать с брендами и медиа, а также оказывать услуги по созданию рекламных решений — от сценариев роликов до дизайна сайтов.

Почему ИП снова актуально

Для Михаила Ефремова это не первый опыт предпринимательской деятельности. Впервые он регистрировал ИП ещё в 2012 году в московской налоговой службе. Тогда основным направлением значилась "деятельность в области исполнительных искусств", что напрямую соответствовало его театральной и кинематографической карьере.

То ИП было закрыто летом 2022 года. Сейчас оформление нового статуса выглядит логичным шагом на фоне возвращения актёра к профессиональной деятельности. Формат ИП даёт больше гибкости при работе с контрактами, продюсерскими центрами и медиаплощадками.

Возвращение к сцене и экрану

После освобождения по УДО Ефремов постепенно возвращается к творческой работе. Известно, что в 2026 году стартуют съёмки нового сериала с его участием. Параллельно актёр задействован в театральном проекте — спектакле "Без свидетелей" Никиты Михалкова.

Эта постановка станет первым публичным выступлением Ефремова после длительного перерыва. Работа над спектаклем требует активного взаимодействия с медиа и аудиторией, что также может объяснять выбор нового предпринимательского профиля.

Сравнение: ИП в искусстве и ИП в медиасфере

Ранее предпринимательская деятельность актёра была сосредоточена на сцене и исполнительском искусстве. Это подразумевало участие в спектаклях, гастролях и творческих проектах. Новый формат ИП ориентирован на медиакоммуникации и продвижение.

В отличие от чисто артистической деятельности, работа в сфере СМИ включает рекламные контракты, цифровые продукты и сотрудничество с онлайн-платформами. Такой подход расширяет возможности монетизации и снижает зависимость от одного формата — театра или кино.