Айза против Долиной: квартирный скандал вышел за рамки суда и напомнил историю с Башаровым

Айза сравнила Долину с Башаровым, сумевшим избежать отмены

История с квартирой Ларисы Долиной получила неожиданный поворот и вышла за рамки частного спора. Судебные решения менялись одно за другим, а громкие комментарии в соцсетях добавили делу дополнительную остроту. В центре внимания — вопрос, кто в итоге считается законным владельцем жилья и кто несёт риски мошенничества.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певица Лариса Долина

Как развивался конфликт вокруг квартиры

Сделка по продаже квартиры Ларисы Долиной обернулась для певицы потерей денег: вырученные средства, по данным следствия, были переданы мошенникам. При этом недвижимость перешла к покупательнице — Полине Лурье. Первоначально суды заняли сторону артистки: Хамовнический суд признал сделку недействительной, а Мосгорсуд поддержал это решение. В результате квартира была возвращена Долиной, а покупательница осталась без жилья и без уплаченных средств.

Однако на следующем этапе судебная логика изменилась. Верховный суд России пересмотрел выводы трёх нижестоящих инстанций и отменил их решения, указав, что право собственности сохраняется за покупателем. Одновременно дело о выселении певицы направили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. До вынесения нового решения Верховный суд разрешил Долиной продолжать проживать в спорной квартире.

Реакция в публичном пространстве

Скандал быстро вышел за пределы судебных залов. С резким комментарием выступила Айза, публично оценившая ситуацию и статус артистов старшего поколения.

"Рада, что Долину отменили не сверху, а обычные люди! Советские артисты десятилетиями грели зад при любой власти. В 70 лет пора на дачу и дать дорогу молодым — новых песен нет, проектов нет!" — заявила Айза в соцсетях.

В продолжение темы она провела сравнение с другим артистом — Маратом Башаровым.

"Его не отменили за побои жён, он работает на ТВ. Надеюсь, Ларисе не сойдёт с рук, как ему", — добавила бывшая жена Гуфа.

Юридическая суть решения Верховного суда

Ключевая позиция Верховного суда сводится к защите добросовестного покупателя. Суд указал, что при отсутствии доказательств недобросовестности со стороны приобретателя жилья право собственности не может быть утрачено автоматически, даже если продавец стал жертвой мошенников. Такой подход широко применяется в спорах о недвижимости и напрямую влияет на рынок вторичного жилья, сделки купли-продажи и страхование титула.

При этом судьба проживания артистки в квартире остаётся временно урегулированной: окончательное решение будет принято после повторного рассмотрения дела апелляционной инстанцией.