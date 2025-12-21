Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поясница проходит, годы — нет: как Дмитрий Маликов обманул возраст без радикальных методов

Дмитрий Маликов всегда старался идти в ногу со временем
Шоу-бизнес

Одни обсуждают густые волосы народного артиста России, другие — почти полное отсутствие возрастных изменений на лице. Дмитрий Маликов уже много лет выглядит заметно моложе своих лет и с лёгкостью вписывается в повестку цифровой эпохи. Его активность в соцсетях и чувство самоиронии сделали музыканта особенно близким новой аудитории. Об этом рассказал народный артист России Дмитрий Маликов в эфире Первого канала в шоу "ДОстояние РЕспублики"

Дмитрий Маликов
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Маликов

Социальные сети как источник энергии

Активность Дмитрия Маликова в интернете давно вышла за рамки привычного продвижения артиста. Он регулярно публикует шуточные посты, в которых подписчики легко узнают себя, и тем самым формирует живой диалог с аудиторией. Такой формат общения позволяет артисту оставаться актуальным и не терять эмоциональной связи с поклонниками разных поколений.

Отдельное место в его контенте занимают совместные видео с дочерью Стефанией. Певец не просто поддерживает тренды, но и сам предлагает идеи для танцев и коротких роликов, с улыбкой отмечая, что теперь "зумеры — его".

"Это наслаждение жизнью, это общение с семьёй, с детьми — это настроение, в конце концов. Потанцевал, подвигался — поясница прошла, и всё. Стараемся идти в ногу со временем", — объяснил Дмитрий Маликов.

Внешность без радикальных методов

Поклонников особенно удивляет тот факт, что музыкант выглядит практически ровесником своей дочери. За десятилетия на сцене его образ менялся минимально, что регулярно становится поводом для обсуждений. При этом сам Маликов подчёркивает: никакого секрета "вечной молодости" здесь нет. Важную роль он отводит внутреннему состоянию, привычкам и отношению к жизни, а не внешним вмешательствам. Такой подход сегодня часто противопоставляют агрессивным методам омоложения, включая инъекционные процедуры и радикальные косметологические решения.

Генетика и образ жизни

Артист откровенно рассказал, что считает основой своего состояния. По его словам, главным фактором остаётся позитивный жизненный настрой, который формируется с детства и поддерживается окружением.

"Общий жизненный тонус должен быть позитивным. Спасибо моим родителям, спасибо маме с папой — у меня просто хорошая генетика. Дай Бог всем здоровья! Ну и плюс, в общем-то, относительно здоровый образ жизни", — признался Дмитрий Маликов.

Сравнение: активный образ жизни и радикальные методы омоложения

Активное движение, общение с близкими и эмоциональная включённость работают на перспективу и не требуют медицинского вмешательства. Радикальные методы, такие как пластическая хирургия или частые косметологические процедуры, дают быстрый визуальный эффект, но не всегда влияют на общее самочувствие.

Первый подход помогает сохранять гибкость, энергию и психологический комфорт. Второй чаще решает локальные задачи и требует регулярного контроля специалистов. В долгосрочной перспективе именно сочетание умеренной активности и здоровых привычек выглядит более устойчивым.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
