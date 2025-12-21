Александр Петров пережил момент сильнее любой премьеры: жизнь актёра разделилась на до и после

В жизни Александра Петрова произошло событие, которое, по его словам, затмило все профессиональные достижения. Актер признался, что пережитый опыт навсегда изменил его взгляд на приоритеты и собственное место в мире. Эти эмоции он называет самыми сильными за всю жизнь.
36-летний Александр Петров впервые стал отцом 6 апреля. Его 24-летняя супруга Виктория Антонова родила мальчика в госпитале "Лапино", расположенном в Одинцовском районе Московской области. Сына назвали Фёдором. Для семьи это событие стало по-настоящему поворотным моментом, о котором актёр говорит с особой теплотой.
Петров подчеркнул, что решение присутствовать на родах он принял осознанно и самостоятельно. По его словам, этот опыт оказался куда глубже и сильнее любых эмоций, связанных с работой в кино или публичной жизнью.
"У нас были совместные роды. Это были космические ощущения. Я всем мужчинам советую пережить это. Я перерезал пуповину. Крутая вещь", — рассказал актёр.
Александр отмечает, что участие мужчины в родах — личный выбор, к которому нельзя принуждать. Он обратил внимание на то, что в такой момент партнёры испытывают сильное волнение и не каждый готов справиться с эмоциональной нагрузкой. При этом сам актёр рад, что оказался рядом с супругой именно в этот момент.
По его словам, присутствие при рождении ребёнка формирует особую связь с семьёй и помогает по-новому взглянуть на жизнь. Это не отменяет карьеры или амбиций, но расставляет иные акценты.
"Это меняет жизнь на "до" и "после", потому что после этого ты начинаешь понимать: премьеры, премии, другие яркие события из твоей жизни — это всё меркнет перед этим моментом", — поделился Петров.
Во время беременности Виктории Александр продолжал активно работать. Он снимался в сериале "Камбэк", совмещая плотный съёмочный график с личными переживаниями. По словам актёра, этот период стал для пары особенно трепетным и сближающим.
Петров отметил, что несмотря на сложность съёмочного процесса, поддержка супруги давала ему силы и внутреннее спокойствие. Он назвал этот этап сказочным, подчеркнув атмосферу гармонии и бережного отношения друг к другу.
"Для нас это был сказочный этап, очень трогательный, нежный, хрупкий. Мы особенно бережно относились друг к другу. И как-то всё это вместе складывалось в теплоте, в гармонии", — рассказал актёр в эксклюзивном интервью VOICE.
О личных переменах Петров рассказал в эфире "Шоу Воли", где ведущими выступают Павел Воля и Илья Соболев. Выпуск выйдет в воскресенье в 23:55 на канале ТНТ. Помимо Александра Петрова, гостем студии станет Гарик Харламов.
Резидент Comedy Club поделится подробностями семейной жизни с супругой, актрисой сериала "Повышая градус" Катериной Ковальчук. Создатели программы анонсируют откровенный разговор, посвящённый отношениям, личным границам и изменениям после брака.
Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.