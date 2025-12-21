Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гордон перешла от поддержки к жёсткой критике: слова о Джигане и Самойловой звучат неожиданно резко

Катя Гордон возмутилась поведением Джигана и Самойловой
Шоу-бизнес

В конце лета в семье Джигана и Оксаны Самойловой возникло напряжение. Супруги, которых долгое время называли одной из самых заметных пар шоу-бизнеса, перестали выходить вместе в свет и вскоре начали жить раздельно. Даже премьеру комедии "Новогодние приключения Шурика" они посетили по отдельности.

Джиган и Оксана Самойлова
Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Джиган и Оксана Самойлова

Публичная дистанция и внимание к детям

На красной дорожке рэпер появился в компании детей, тогда как Оксана Самойлова вышла одна. Её образ стал предметом обсуждений: белый парик и короткая шуба с широкими рукавами заметно отличались от привычного стиля бизнесвумен. В то же время супруги подчёркивают, что, несмотря на решение о разводе, они продолжают поровну участвовать в жизни четверых детей. Самойлова даже отмечала, что для Джигана сейчас своеобразный "прайм" в роли отца и он много времени проводит с семьёй.

Реалити-шоу и реакция публики

Осенью пара представила собственное реалити-шоу о личной жизни, которое снималось на протяжении полугода и уже собрало миллионы просмотров. Формат многие сравнили с проектами семьи Кардашьян. На этом фоне в Сети усилились разговоры о том, что нынешний кризис — часть медийной стратегии, а не реальный конфликт. Подозрения подпитывает и тот факт, что дети выглядят спокойными и жизнерадостными, несмотря на слухи о разводе.

Критика со стороны Кати Гордон

Юрист и общественный деятель Катя Гордон сначала сочувствовала супругам и даже предлагала юридическую поддержку. Однако после выхода шоу её позиция изменилась.

"Я реально хотела пожалеть Самойлову, хотя столько видела уже этих бесконечных спектаклей. И тут оказывается, Самойлова прогревает шоу вместе с VK. Самойлова, тебе есть нечего? Джиган, ты мужик или что? Просто, по моему, нормальный мужчина в этом трэшнике участвовать не будет — даже за бабки. Это такая стыдоба! Вам что, хавать нечего?!" — возмущается Катя Гордон.

Также Гордон поиронизировала на тему того, что любое событие в жизни Джигана и Самойловой превращается в гипертрофированное театральное представление.

"Или с того момента, как умерла козочка, вы не можете прийти в себя? Нам так надоело, что вы нас всё время обманываете своими псевдостраданиями, что просто уже хватит! Я предлагаю бойкотировать это шоу просто из уважения к себе. Я реально сдуру предлагала Оксане помощь, а ей нужен прогрев, блин!" — восклицает Катя Гордон.

Жизнь после заявления о разводе

После новостей о расставании Самойлова продолжает активно посещать светские мероприятия и открыто общается с журналистами. Джиган, напротив, старается не комментировать личную жизнь. При этом известно, что Новый год супруги планируют встретить вместе. Сейчас Оксана живёт на ферме, которую семья достроила в этом году, и ожидается, что на праздники туда приедет и глава семейства.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
