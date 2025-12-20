Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Этот момент должен был остаться шуткой, но стал сюрпризом: что случилось с Анфисой Чеховой в Париже

Александр Златопольский снова сделал предложение Чеховой
Шоу-бизнес

Истории о любви редко получают второй дубль, но иногда именно он оказывается самым трогательным. Анфиса Чехова вновь услышала предложение руки и сердца от своего возлюбленного Александра Златопольского — неожиданно и с тонким юмором. Этот момент стал для телеведущей не просто романтическим жестом, а подтверждением глубокой эмоциональной близости. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

Анфиса Чехова
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анфиса Чехова

Предложение, которое случилось не по плану

Во время поездки в Париж Анфису накрыла внезапная меланхолия. Она поймала себя на мысли, что в жизни больше не будет того самого волнения, когда любимый человек делает предложение. Поделившись этим ощущением с Александром, телеведущая не ожидала серьёзной реакции — мужчина лишь рассмеялся и пообещал делать ей предложения снова и снова, чтобы она не теряла это чувство.

Спустя время шутка превратилась в реальность. Александр встал на одно колено, достал кольцо и повторил главный вопрос:

"Ты выйдешь за меня?" — спросил возлюбленный Анфисы Чеховой.

Ответ не заставил себя ждать — телеведущая снова сказала "да".

Почему этот момент оказался особенным

Чехова призналась, что каждый раз в такие мгновения её не покидает одна мысль: "А чем я это заслужила?"

По словам Анфисы, рядом с Александром она ощущает редкое для себя состояние спокойствия и принятия. Он принимает её любой: уставшей, хмурой, эмоциональной и уязвимой. Именно это чувство внутренней безопасности она считает главным признаком настоящей любви, а не громкие жесты или внешняя атрибутика.

Не обошлось и без ироничной детали. Кольцо оказалось чуть меньше нужного размера, что лишь добавило истории шарма.

"Кольцо мне оказалось немного маловато, но мы накануне смотрели фильм "Кое-что от Тиффани", и там тоже была загвоздка с кольцом и с размером", — написала Анфиса Чехова.

Повторное предложение и классический сценарий: в чём разница

Классическое предложение часто строится на эффекте неожиданности и волнении первого раза. Повторное предложение — это уже не про сюрприз, а про подтверждение выбора. В первом случае акцент делается на моменте, во втором — на чувствах и доверии. Именно поэтому повторные предложения воспринимаются глубже и спокойнее, без лишнего пафоса, но с большим смыслом.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
