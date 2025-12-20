Вот так мама тебя любит: Виктория Боня уступила дочери, хотя её каприз был слишком демонстративным

Дочь Виктории Бони наотрез отказалась лететь экономклассом

Дочь Виктории Бони устроила эмоциональную сцену во время обсуждения предстоящего перелёта. Поводом стал класс обслуживания, который показался подростку недостаточно комфортным. Ситуация быстро переросла в семейный спор с неожиданными аргументами. Об этом модель рассказала в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Привычка к комфорту

Единственная дочь телеведущей, 13-летняя Анджелина, с детства живёт в условиях, далеких от повседневных реалий большинства сверстников. Девочка — наследница бизнесмена Алекса Смерфита и привыкла к высокому уровню сервиса, включая перелёты. Когда выяснилось, что на этот раз ей предстоит лететь экономклассом, реакция оказалась бурной.

В опубликованном видео Анджелина эмоционально убеждает мать поменять билет, объясняя, что многочасовой полёт без повышенного комфорта для неё неприемлем. Разговор быстро стал напряжённым и попал в объектив камеры.

"Можешь, пожалуйста, мне взять бизнес? Пожалуйста! Я не буду пять часов сидеть в экономе! Я тебя умоляю, возьми бизнес!" — кричала дочь Виктории Бони.

Разговор о деньгах и самостоятельности

Виктория Боня попыталась перевести диалог в более практичную плоскость, напомнив, что комфорт — это результат собственных финансовых возможностей. Такой подход не смутил подростка: Анджелина заявила, что уже зарабатывает сама и готова оплатить билет без помощи матери.

По словам девочки, деньги были получены за рекламные съёмки и частично сохранены. Этот аргумент стал для неё решающим в споре.

"Я могу заплатить, пожалуйста! Нет, не твоей картой, а теми деньгами, которые я сделала на фотосессии и не потратила. Я их копила! Да, я богачка. Я не хочу быть в экономе, хотя бы бизнес, пожалуйста. Это ужасно, мам! Я не рождена для этого!" — заявила Анджелина.

Чем закончился спор

Анджелина уточнила, что всего заработала около 5 тысяч долларов: часть средств ушла на занятия конным спортом, а оставшуюся сумму она передала матери на хранение. В итоге Виктория Боня согласилась купить билет в бизнес-класс за счёт дочери, подчеркнув при этом, что такое поведение со стороны девочки было лишним.

Финал сцены оказался мирным: Анджелина обняла мать, а сама ситуация была подана с иронией.

"Вот так мама тебя любит. А ты себя некрасиво ведёшь. Тебя не будет месяц, но ты обещала звонить. Я специально видео записываю, чтобы у нас были свидетели. Лети, я хотя бы от тебя отдохну. Слава богу, у меня один ребёнок, а не три. Это мой подарок тебе на Рождество", — сказала Виктория Боня.

Сравнение: экономкласс и бизнес-класс в перелётах

Разница между классами обслуживания часто становится причиной споров, особенно при длительных перелётах. Экономкласс предполагает стандартные кресла и базовый сервис, тогда как бизнес-класс предлагает больше пространства, улучшенное питание и возможность полноценно отдохнуть в полёте. Для пассажиров, привыкших к комфорту, такие отличия ощущаются особенно остро.