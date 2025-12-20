Из криков — в рукоприкладство: конфликт в самолёте с участием Глызина напугал пассажиров

Пьяная пассажирка напала на Алексея Глызина в самолёте

Обычный рейс из Москвы неожиданно превратился в конфликт с участием известного артиста. На борту самолёта нетрезвая пассажирка перешла от криков к физической агрессии и напала на Алексея Глызина. Инцидент напугал пассажиров и привёл к задержке вылета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: tularegion.ru by Правительство Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певец Алексей Глызин

Агрессия в салоне самолёта

Неприятная ситуация произошла ещё до взлёта. Одна из пассажирок, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, начала вести себя вызывающе: громко кричала, разбрасывала вещи и оскорбляла окружающих. В какой-то момент словесный конфликт перерос в прямую агрессию: женщина набросилась на находившегося поблизости Алексея Глызина.

Почему артисту пришлось вмешаться

Певец, известный по песне "Зимний сад", оказался в эпицентре происходящего. По его словам, пассажирка действовала резко и неадекватно, не реагируя на замечания. Чтобы предотвратить дальнейшее развитие конфликта и защитить себя и других людей, Глызину вместе с концертным директором Максимом Глотовым пришлось скрутить нападавшую до прибытия бортпроводников.

Реакция пассажиров и экипажа

Из-за резкой сцены в салоне началась паника: дети испугались, а одной из пассажирок стало плохо — ей потребовалась медицинская помощь. Экипаж оперативно подключился к разрешению ситуации, после чего агрессивную женщину вывели из самолёта. Рейс был задержан, однако после проверки салона и состояния пассажиров командир объявил о готовности к вылету.